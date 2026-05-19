In questo contesto, Massimiliano Allegri ha ritrovato gol e solidità dopo una settimana molto dura, condita da voci di mercato e societarie. A decidere la sfida, come sappiamo, sono stati Christopher Nkunku e Zachary Athekame. C'è però un dato molto interessante che accomuna Massimiliano Allegri ad un altro grande nome del panorama calcistico mondiale.

Milan, Allegri come Liedholm? — La vittoria di Genova è entrata nelle statistiche storiche del club di Via Aldo Rossi. La motivazione? Il Milan ha ottenuto 4 successi consecutivi contro il Genoa in Serie A per la prima volta in tutta la sua storia. Guardando il piano personale, invece, Allegri continua a guadagnare sempre più 'punti'. L'allenatore rossonero ha raggiunto la sua 149esima vittoria in Serie A con un gol di scarto, un dato che lo avvicina a Giovanni Trapattoni (175) e Nils Liedholm (162).

Analisi — Analizzando la gara, la vittoria di ieri ha portato un'ondata di fiducia molto importante: il diavolo, infatti, si potrà presentare a San Siro con molta meno tensione. Il Milan ieri, sopratutto nel primo tempo, non ha particolarmente brillanto, ma ha dimostrato di saper gestire la pressione rimanendo comunque compatto, aspetto che aveva perso nelle ultime settimane.