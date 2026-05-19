PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Allegri come Liedholm? Ecco il dato che lo avvicina alla leggenda

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Allegri come Liedholm? Ecco il dato che lo avvicina alla leggenda

Milan, Allegri come Liedholm? Ecco il dato che lo avvicina alla leggenda - immagine 1
Dopo la sfida contro il Genoa, vinta per 2-1 in trasferta, Massimiliano Allegri si avvicina a due leggende del calcio: i numeri e i nomi
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan, dopo settimane di digiuno, torna finalmente a vincere e lo fa in un modo molto pesante: al Marassi il Diavolo batte il Genoa di De Rossi al termine di una gara tesissima, sporca e piena zeppa di pressione, soprattutto per la questione classifica. Per centrare la qualificazione in Champions League, Massimiliano Allegri e il suo Milan devono mettere in tasca 6 punti totali in due giornate.

La trasferta di Genova, infatti, per il Milan aveva un sapore molto diverso: una squadra che pochi mesi fa si trovava a lottare duramente con l'Inter per la prima posizione in classifica, ad oggi rischia di rimanere fuori dalle prime quattro posizioni, cercando di ricostruire delle certezze che sono andate perse.

LEGGI ANCHE

In questo contesto, Massimiliano Allegri ha ritrovato gol e solidità dopo una settimana molto dura, condita da voci di mercato e societarie. A decidere la sfida, come sappiamo, sono stati Christopher Nkunku e Zachary Athekame. C'è però un dato molto interessante che accomuna Massimiliano Allegri ad un altro grande nome del panorama calcistico mondiale.

Milan, Allegri come Liedholm?

—  

La vittoria di Genova è entrata nelle statistiche storiche del club di Via Aldo Rossi. La motivazione? Il Milan ha ottenuto 4 successi consecutivi contro il Genoa in Serie A per la prima volta in tutta la sua storia. Guardando il piano personale, invece, Allegri continua a guadagnare sempre più 'punti'. L'allenatore rossonero ha raggiunto la sua 149esima vittoria in Serie A con un gol di scarto, un dato che lo avvicina a Giovanni Trapattoni (175) e Nils Liedholm (162).

Analisi

—  

Analizzando la gara, la vittoria di ieri ha portato un'ondata di fiducia molto importante: il diavolo, infatti, si potrà presentare a San Siro con molta meno tensione. Il Milan ieri, sopratutto nel primo tempo, non ha particolarmente brillanto, ma ha dimostrato di saper gestire la pressione rimanendo comunque compatto, aspetto che aveva perso nelle ultime settimane.

 

Leggi anche
Milan, l’impatto di Modrić in panchina: un esempio da seguire e un leader
Milan e il caso Ibrahimovic: Senior Advisor o figura d’immagine? Il caso divide

© RIPRODUZIONE RISERVATA