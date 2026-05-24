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Milan, Collovati? “Ultima partita di Leao? Un bene per la squadra” Poi le parole su Allegri

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Intervistato da Repubblica, l'ex calciatore rossonero Collovati ha voluto commentare alcuni temi importanti in casa Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Fulvio Collovati, ex calciatore del Milan , non ha usato iri di parole. L'ex rossonero, intervistato dai microfoni di Repubblica, ha voluto parlare di diverse tematiche, toccando ovviamente i temi del momento dei rossoneri: dal futuro di Massimiliano Allegri e la panchina rossonera alla gestione di Rafael Leao, fino al ruolo in società di Zlatan Ibrahimovic.

Milan, Collovati: "Mi schiero con gli Allegriani..."

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"Mi schiero con gli allegriani. Vorrei ricordare a chi lo critica che Max chiuderà probabilmente al terzo posto con una rosa che non mi sembra superiore alla Juventus. Il suo miglior giocatore ha 40 anni, dovrebbe farci riflettere. Si guarda solo il rendimento delle ultime giornate e ci si dimentica del miracolo fatto nel girone d’andata. Dovesse chiudere terzo avrà fatto molto più del dovuto"

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"Leao? Il suo percorso mi sembra finito"

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Quella di stasera potrebbe essere, con molta probabilità, l'ultima partita di Rafael Leao con addosso la maglia del Milan. Dopo 7 stagioni, infatti, il portoghese potrebbe salutare i rossoneri in estate: il Milan non lo ritiene più incedibile a causa delle sue prestazioni discontinue e il comportamento dentro e fuori dal campo:

"Fosse così, penso sia un bene sia per lui sia per il Milan. Il suo percorso mi pare finito. A un certo punto devi renderti conto che è arrivato il momento di cambiare aria: è una questione di stimoli, di ambiente. Rafa ha qualità, ma se la mostra ogni tanto è normale che i tifosi si spazientiscano".

Collovati e il caso Ibrahimovic

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Le critiche un po' più. puntigliose, però, le ha riservate a Zlatan Ibrahimovic. Secondo Collovati, la figura dell'ex bomber svedese continua a non convincerlo, soprattutto dopo la scelta di volare in America per commentare il Mondiale, lasciando così disparte le faccende legate ai rossoneri:

"Francamente non ho mai capito che ruolo abbia Ibra. La sua posizione è ambigua: se il Milan va bene si prende i meriti, altrimenti la colpa è degli altri. E poi come fa ad andare in America a commentare il Mondiale? Io lo farò per la Rai, ma mica faccio parte del Milan"

Nelle prossime settimane, infatti, sono attese delle grandi novità in Casa Milan. Oltre al mercato, con Leao sempre più orientato verso l'addio, arriveranno delle scelte che potrebbero rivoluzionare l'attuale dirigenza: Giorgio Furlani dovrebbe lasciare i rossoneri.

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