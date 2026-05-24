"Leao? Il suo percorso mi sembra finito"—
Quella di stasera potrebbe essere, con molta probabilità, l'ultima partita di Rafael Leao con addosso la maglia del Milan. Dopo 7 stagioni, infatti, il portoghese potrebbe salutare i rossoneri in estate: il Milan non lo ritiene più incedibile a causa delle sue prestazioni discontinue e il comportamento dentro e fuori dal campo:
"Fosse così, penso sia un bene sia per lui sia per il Milan. Il suo percorso mi pare finito. A un certo punto devi renderti conto che è arrivato il momento di cambiare aria: è una questione di stimoli, di ambiente. Rafa ha qualità, ma se la mostra ogni tanto è normale che i tifosi si spazientiscano".
Collovati e il caso Ibrahimovic—
Le critiche un po' più. puntigliose, però, le ha riservate a Zlatan Ibrahimovic. Secondo Collovati, la figura dell'ex bomber svedese continua a non convincerlo, soprattutto dopo la scelta di volare in America per commentare il Mondiale, lasciando così disparte le faccende legate ai rossoneri:
"Francamente non ho mai capito che ruolo abbia Ibra. La sua posizione è ambigua: se il Milan va bene si prende i meriti, altrimenti la colpa è degli altri. E poi come fa ad andare in America a commentare il Mondiale? Io lo farò per la Rai, ma mica faccio parte del Milan"
Nelle prossime settimane, infatti, sono attese delle grandi novità in Casa Milan. Oltre al mercato, con Leao sempre più orientato verso l'addio, arriveranno delle scelte che potrebbero rivoluzionare l'attuale dirigenza: Giorgio Furlani dovrebbe lasciare i rossoneri.
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