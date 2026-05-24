Intervistato da Repubblica, l'ex calciatore rossonero Collovati ha voluto commentare alcuni temi importanti in casa Milan...

Fulvio Collovati, ex calciatore del Milan , non ha usato iri di parole. L'ex rossonero, intervistato dai microfoni di Repubblica, ha voluto parlare di diverse tematiche, toccando ovviamente i temi del momento dei rossoneri: dal futuro di Massimiliano Allegri e la panchina rossonera alla gestione di Rafael Leao, fino al ruolo in società di Zlatan Ibrahimovic.