Già nelle scorse settimane erano circolate alcune voci sul presunto interesse del club turco per Maldini. Come riportato da Maurizio Pistocchi, infatti, qualche giorno fa le parti avrebbero pranzato insieme al ristorante 'Il Salumaio 1957' di Milano con il presidente del club turco per provare a raggiungere un accordo.
Maldini chiama anche Leao a Istanbul—
Non solo Maldini, il Fenerbahçe ha messo nel mirino anche Rafael Leao. Secondo le ultime indiscrezioni, lo stesso Hakan Safi avrebbe chiesto informazioni all'entourage del portoghese. L'obiettivo è quello di riformare in Turchia una coppia che aveva portato lo scudetto al Milan nel 2022. Per cedere il proprio numero 10, il club rossonero chiede almeno 50 milioni di euro: una cifra che, al momento, sembra fuori dai parametri della squadra di Istanbul. L'eventuale ingresso in società di Maldini, tuttavia, potrebbe sbloccare la situazione e dare il via a un effetto domino a cui il Diavolo dovrà fare molta attenzione.
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