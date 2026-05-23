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Maldini riparte dalla Turchia, trattativa avanzata con il Fenerbahçe: il piano per portare con lui anche Leao

Paolo Maldini e Rafael Leao
Milan, Paolo Maldini a Istanbul per trattare con il Fenerbahçe: spunta il piano per provare a portare con lui anche Rafael Leao
Redazione PM

Il Fenerbahçe spinge per portare in dirigenza l'esperienza di Paolo Maldini. A tre anni dall'addio al Milan, il capitano sembrerebbe pronto a rimettersi in gioco e a Istanbul c'è qualcuno che farebbe carte false per ingaggiarlo. Per l'ex direttore tecnico del club, si tratterebbe della prima esperienza lontano da Milano: nella sua carriera, prima da giocatore e poi da dirigente, Maldini ha sempre e solo rappresentato i colori rossoneri.

Milan, Maldini in trattativa avanzata con il Fenerbahçe

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Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calcio turco Yağız Sabuncuoğlu, il candidato alla presidenza del Fenerbahçe Hakan Safi avrebbe incontrato Paolo Maldini a Istanbul per convincerlo ad entrare a far parte della dirigenza. Una notizia che ha lasciato senza parole i tifosi del Milan, che dopo anni non hanno ancora digerito il trattamento che Furlani e Cardinale hanno riservato a una leggenda del club.

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Già nelle scorse settimane erano circolate alcune voci sul presunto interesse del club turco per Maldini. Come riportato da Maurizio Pistocchi, infatti, qualche giorno fa le parti avrebbero pranzato insieme al ristorante 'Il Salumaio 1957' di Milano con il presidente del club turco per provare a raggiungere un accordo.

Maldini chiama anche Leao a Istanbul

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Non solo Maldini, il Fenerbahçe ha messo nel mirino anche Rafael Leao. Secondo le ultime indiscrezioni, lo stesso Hakan Safi avrebbe chiesto informazioni all'entourage del portoghese. L'obiettivo è quello di riformare in Turchia una coppia che aveva portato lo scudetto al Milan nel 2022. Per cedere il proprio numero 10, il club rossonero chiede almeno 50 milioni di euro: una cifra che, al momento, sembra fuori dai parametri della squadra di Istanbul. L'eventuale ingresso in società di Maldini, tuttavia, potrebbe sbloccare la situazione e dare il via a un effetto domino a cui il Diavolo dovrà fare molta attenzione.

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