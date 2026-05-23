Il Fenerbahçe spinge per portare in dirigenza l'esperienza di Paolo Maldini. A tre anni dall'addio al Milan, il capitano sembrerebbe pronto a rimettersi in gioco e a Istanbul c'è qualcuno che farebbe carte false per ingaggiarlo. Per l'ex direttore tecnico del club, si tratterebbe della prima esperienza lontano da Milano: nella sua carriera, prima da giocatore e poi da dirigente, Maldini ha sempre e solo rappresentato i colori rossoneri.