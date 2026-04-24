Un aggettivo per descriverlo:"Un aggettivo per descriverlo sarebbe troppo banale. Anche come calciatore: se mancava un centrale c'era lui, mancava un terzino e c'era lui. Un professore, posso definirlo così, sia per il calciatore che è stato che per il lavoro che fa adesso".

Maldini: «Inzaghi e Ambrosini non staccavano le mani dalla coppa» — Sulle poche foto scattate con i trofei:"Nella nostra vita ci siamo anche lasciati andare, ci siamo divertiti, ma non eravamo due a cui piaceva festeggiare. Pippo Inzaghi e Ambrosini non staccavano le mani dalla coppa. Ricordo a Perugia quando conquistammo lo scudetto, tutti fuori e noi due ci ritroviamo nello spogliatoio da soli a festeggiare".

Su Terim:"A volte gli allenatori arrivavano in un momento storico difficile, non è un caso se il rapporto non sia stato ottimale e sia durato meno di altri. È un amico, però succede... Anche Tabarez è arrivato in un momento difficilissimo, il fallimento non è solo suo, ma è di tutto l'ambiente. Il rapporto con certi giocatori che hanno già fatto la storia deve essere trattato in un'altra maniera".