Nella lunga intervista di Fikayo Tomori a 'La Gazzetta dello Sport', il difensore inglese ha dedicato tanto spazio al Milan e ai sentimenti che prova da quasi 6 anni nei confronti di questi colori. Andiamo a vedere alcune dichiarazioni interessanti sul Diavolo, ma non solo: parla anche di Scudetto e rinnovo .

"Indosso que­sta maglia quasi da cin­que sta­gioni e mezzo e mi sento mila­ni­sta. Ho vinto lo scu­detto nel 2022 e quel pome­rig­gio di festa in pull­man, in cen­tro a Milano, è dif­fi­cile toglier­melo dalla testa. Quando sono arrivato mi sono sen­tito subito come a casa e non è cam­biato nulla".