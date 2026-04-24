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Tomori giura amore al Milan: “Mi sento milanista, difficile togliere la festa Scudetto dalla testa”

Le parole di Fikayo Tomori sul rapporto col Milan e sul suo futuro
Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', il difensore Fikayo Tomori ha parlato del suo rapporto col Milan e del suo futuro. Ecco le sue parole
Redazione

Nella lunga intervista di Fikayo Tomori a 'La Gazzetta dello Sport', il difensore inglese ha dedicato tanto spazio al Milan e ai sentimenti che prova da quasi 6 anni nei confronti di questi colori. Andiamo a vedere alcune dichiarazioni interessanti sul Diavolo, ma non solo: parla anche di Scudetto e rinnovo.

L'amore di Tomori per il Milan e il sogno di rivivere certe emozioni

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Parlando di cosa significa per lui il Milan dopo tutti questi anni a Milano:

"Indosso que­sta maglia quasi da cin­que sta­gioni e mezzo e mi sento mila­ni­sta. Ho vinto lo scu­detto nel 2022 e quel pome­rig­gio di festa in pull­man, in cen­tro a Milano, è dif­fi­cile toglier­melo dalla testa. Quando sono arrivato mi sono sen­tito subito come a casa e non è cam­biato nulla".

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Rimanendo in tema Scudetto, il centrale ex Chelsea si è espresso sulla probabile vittoria del titolo da parte dei rivali dell'Inter:

"Rispetto al tri­co­lore del 2022 siamo rima­sti io, Sae­le­mae­kers, Mai­gnan, Gab­bia e Leao: tutti vogliamo vin­cere ancora, vivere altri momenti come quelli. Quest’anno abbiamo creato una base con la quale pos­siamo cre­scere e fare meglio in futuro. Prima però qua­li­fi­chia­moci alla Cham­pions".

E a proposito di futuro, ecco il commento di Tomori sul possibile rinnovo col Milan (scadenza attuale 2027):

"Non ci penso tanto. Il club e i miei agenti trat­tano e io sono foca­liz­zato sulle ultime cin­que par­tite per­ché gio­care la Cham­pions è il nostro obiet­tivo".

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