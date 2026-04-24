Rimanendo in tema Scudetto, il centrale ex Chelsea si è espresso sulla probabile vittoria del titolo da parte dei rivali dell'Inter:
"Rispetto al tricolore del 2022 siamo rimasti io, Saelemaekers, Maignan, Gabbia e Leao: tutti vogliamo vincere ancora, vivere altri momenti come quelli. Quest’anno abbiamo creato una base con la quale possiamo crescere e fare meglio in futuro. Prima però qualifichiamoci alla Champions".
E a proposito di futuro, ecco il commento di Tomori sul possibile rinnovo col Milan (scadenza attuale 2027):
"Non ci penso tanto. Il club e i miei agenti trattano e io sono focalizzato sulle ultime cinque partite perché giocare la Champions è il nostro obiettivo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA