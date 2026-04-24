Milan, la verità di Tomori sull'interesse della Juventus

E poi speciale anche per quanto riguarda il calciomercato. Lo scorso anno, nel mese di gennaio, si è parlato tanto di un forte interesse della Juventus per il centrale inglese, finito ai margini del progetto rossonero. Nonostante giocasse poco, Tomori non aprì mai alla destinazione perché il suo desiderio era quello di rimanere al Milan. Questa la sua conferma: "Lo scorso anno è stato dif­fi­cile e non siamo arri­vati in Europa. C’erano delle voci sul mio futuro anche per­ché non gio­cavo tanto. Io però non ne ho mai par­lato e non ho appro­fon­dito l’argomento: il mio unico pen­siero era tor­nare tra i tito­lari e aiu­tare la squa­dra. Ora sto gio­cando di più e sono felice".