Milan, la verità di Tomori sull'interesse della Juventus—
E poi speciale anche per quanto riguarda il calciomercato. Lo scorso anno, nel mese di gennaio, si è parlato tanto di un forte interesse della Juventus per il centrale inglese, finito ai margini del progetto rossonero. Nonostante giocasse poco, Tomori non aprì mai alla destinazione perché il suo desiderio era quello di rimanere al Milan. Questa la sua conferma: "Lo scorso anno è stato difficile e non siamo arrivati in Europa. C’erano delle voci sul mio futuro anche perché non giocavo tanto. Io però non ne ho mai parlato e non ho approfondito l’argomento: il mio unico pensiero era tornare tra i titolari e aiutare la squadra. Ora sto giocando di più e sono felice".
© RIPRODUZIONE RISERVATA