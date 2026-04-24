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Verso Milan-Juventus: Allegri ritrova il suo ‘fedelissimo’. E sui diffidati nessuna paura

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Dopo il riposo concesso da Allegri, il Milan torna al lavoro per la Juventus. Tra i titolari, torna di nuovo Saelemaekers
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo il riposo concesso ieri da Massimiliano Allegri, questa mattina i rossoneri riprenderanno gli allenamenti alle 11.00 per continuare a preparare la grande sfida del weekend: il Milan, infatti, domenica 26 aprile alle ore 20:45 affronterà presso lo stadio di 'San Siro' la Juventus di Luciano Spalletti.

Da Milanello: oggi prove tattiche per Allegri

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Quest'oggi l'allenatore rossonero inizierà a fare ulteriori prove tattiche, anche se la formazione titolare dovrebbe avercela già ben chiara: confermata la stessa di Verona, quella che portò alla conquista dei 3 punti. C'è solo una piccola differenza di partenza: rispetto al 'Bentegodi', partirà nuovamente titolare Alexis Saelemaekers, uno degli uomini più importanti per Allegri, al posto del giovane Athekame. Il belga, guardano un po' di statistiche, è il calciatore più utilizzato dal tecnico livornese: più di 2400 minuti giocati con anche 2 gol e tre assist. La sua capacità, poi, di giocare fra le linee e 'accarezzare' il pallone, pulendo tecnicamente l'uscita-palla dalla difesa, potrebbe fare la differenza nella scelta finale tra i due. Il modulo, invece, rimarrà lo stesso: 3-5-2

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Per il resto, tutto è uguale: confermato il trio difensivo composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic, Bartesaghi schierato dal lato opposto del Belga con Fofana, Modric e Rabiot a centrocampo. L'attacco verrà affidato, nuovamente, alla coppia Pulisic-Leao. Nessun tentennamento, invece, sull'utilizzo dei diffidati. A rischio per il prossimo match, quello contro il Sassuolo, ci sono ben 5 giocatori: Modric, Fofana, Saelemaekers, Leo e Athekame. Ma Milan-Juve potrebbe blindare l'approdo alla prossima Champions e ragionamenti a pare che Allegri non voglia fare ragionamenti troppo a lungo raggio (giustamente, aggiungiamo noi)

 

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