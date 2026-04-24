Pochi pensieri sui diffidati: conta solo Milan-Juve

Per il resto, tutto è uguale: confermato il trio difensivo composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic, Bartesaghi schierato dal lato opposto del Belga con Fofana, Modric e Rabiot a centrocampo. L'attacco verrà affidato, nuovamente, alla coppia Pulisic-Leao. Nessun tentennamento, invece, sull'utilizzo dei diffidati. A rischio per il prossimo match, quello contro il Sassuolo, ci sono ben 5 giocatori: Modric, Fofana, Saelemaekers, Leo e Athekame. Ma Milan-Juve potrebbe blindare l'approdo alla prossima Champions e ragionamenti a pare che Allegri non voglia fare ragionamenti troppo a lungo raggio (giustamente, aggiungiamo noi)