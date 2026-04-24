In esclusiva ai nostri microfoni, il giornalista Peppe Di Stefano si è espresso sul futuro al Milan del ds rossonero Igli Tare. Ecco le sue dichiarazioni e le nostre impressioni

Dopo settimane di rumors e panchine traballanti, l’aria attorno a Milanello sembra essere cambiata. La vittoria di Verona non ha portato solo tre punti, ma ha consolidato una convinzione che sta prendendo piede in via Aldo Rossi: il futuro del Milan ha ancora il volto di Massimiliano Allegri e Igli Tare. In un ambiente che spesso invoca la rivoluzione dopo ogni passo falso, la proprietà sembra intenzionata a scegliere la strada della stabilità.