PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Nesta: “Ho giocato in una Serie A piena di fuoriclasse. Modric? E’ fantastico”

INTERVISTE

Ex Milan, Nesta: “Ho giocato in una Serie A piena di fuoriclasse. Modric? E’ fantastico”

Ex Milan, Nesta: “Ho giocato in una Serie A piena di fuoriclasse. Modric? E’ fantastico” - immagine 1
'Sandro' Nesta, ex Milan, è stato intervistato dai microfoni di DAZN: le sue parole sulle differenze tra il calcio di prima e di oggi...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Alessandro Nesta, ex difensore centrale del Milan, dopo la sua lunga carriera da calciatore, ha iniziato un nuovo percorso nel mondo del calcio: il percorso da allenatore. L'ex rossonero, dopo diverse esperienze in varie panchine come, ad esempio, quelle del Miami FC, Perugia, Frosinone, Reggiana e Monza, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' durante "Giorgia's Secret”, nuovo format ideato dalla giornalista Giorgia Rossi. 

Milan, parla Nesta!

—  

L'ex rossonero ha ruolo parlare del suo vecchio stile di gioco, in confronto a quello di adesso, per poi parlare, per l'appunto, della differenza tra le due generazioni calcistiche, soffermandosi anche sulla mentalità competitiva che aveva. Ecco le sue parole:

LEGGI ANCHE

Sul suo modo di difendere: "Non sono cattivo e non lo sarò mai. Oggi gli attaccanti parlano bene di me perché non ho mai picchiato nessuno. Solo una volta ho provato a picchiare un avversario, contro l'Austria ai Mondiali, e mi sono rotto crociato, menisco e collaterale. Non avevo proprio la cattiveria per picchiare".

La differenza tra le due generazioni calcistiche: "Adesso tutti si chiedono perché non abbiamo più i giocatori di prima, ma secondo me è il caso. Quando tanti campioni nascono negli stessi anni e si crea una generazione come la nostra, si vincono i Mondiali. C'è stato un momento quando avevo 14 anni che volevo smettere, giocare tutti i giorni a quell'età è un sacrificio. I ragazzi oggi hanno troppe più cose di noi. Noi avevamo più fame, più ambizione, anche una volta raggiunto un risultato buono si cercava uno migliore, mentre oggi ci si accontenta".

La mentalità e l'esempio di Thuram: "Ricordo che guardavo il televideo, dove c'erano le statistiche dei recuperi palla e Thuram era sempre in testa. Io ogni domenica volevo superarlo e pensavo a quanti ne avrebbe fatti lui e quanti me ne servivano. Ero malato, ho giocato in una Serie A nella quale c'erano dei fuoriclasse".

Dalle parole di Alessandro Nesta possiamo ben percepire quanto fosse diverso il calcio una ventina di anni fa: la cosa che fa più la differenza è proprio la mentalità competitiva e vincente, cosa che ora in Serie A inizia a scarseggiare.

Ad oggi, molti calciatori non hanno più la fame e la voglia di continuare a migliorarsi, soprattutto se già ci si trova in una posizione da top: si è perso il significato di 'sacrificio' , quello che riusciva a trasformare grandi calciatori in veri e propri campioni assoluti.

Alla fine, l'ex rossonero ha voluto spendere anche alcune parole su Luka Modric:"A Modric direi di continuare: è fantastico. Ho visto una partita che ha fatto a San Siro, una delle prime, e mi sono detto che era dai tempi di Pirlo che non vedevo a San Siro un giocatore così forte. Poi un giocatore con quel fisico che riesce a fare quelle robe, un giocatore fantastico: è un fuoriclasse, lo metto al livello di Andrea Pirlo".

Leggi anche
Milan, Tomori racconta: “Allegri ci ha trasmesso il desiderio di soffrire pur di non...
Serena: “Pulisic e Leao incappati nel loro peggior anno al Milan, ecco perché”

© RIPRODUZIONE RISERVATA