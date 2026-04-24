Milan, Serena sicuro: "Allegri ha bisogno di..."

"Fullkrug e Gimenez non si sono riusciti a inserire bene e i vari Pulisic e Leao sono incappati - forse - nel loro peggior anno in rossonero. Hanno reso al di sotto delle loro capacità pur essendo quelli su cui Allegri puntava per scardinare le difese avversarie. Il fatto è che il modo di giocare di Allegri contemplerebbe una punta di un determinato tipo. Fullkrug per poter rendere avrebbe bisogno di due esterni che lavorino per lui e che gli servano cross a profusione. Gimenez pure, perché non sa inventarsi il gol a 30 metri dalla porta. Max in rosa avrebbe due frecce come Leao e Pulisic, ma gli manca l'arco per scoccarle..."