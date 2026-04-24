Intervistato dai microfoni di Tuttosport, il doppio ex Aldo Serena ha voluto parlare dei rossoneri, soffermandosi sulla questione legata agli attaccanti. Ecco, di seguito, le sue parole.
Milan, Serena sicuro: "Allegri ha bisogno di..."—
"Fullkrug e Gimenez non si sono riusciti a inserire bene e i vari Pulisic e Leao sono incappati - forse - nel loro peggior anno in rossonero. Hanno reso al di sotto delle loro capacità pur essendo quelli su cui Allegri puntava per scardinare le difese avversarie. Il fatto è che il modo di giocare di Allegri contemplerebbe una punta di un determinato tipo. Fullkrug per poter rendere avrebbe bisogno di due esterni che lavorino per lui e che gli servano cross a profusione. Gimenez pure, perché non sa inventarsi il gol a 30 metri dalla porta. Max in rosa avrebbe due frecce come Leao e Pulisic, ma gli manca l'arco per scoccarle..."
Un pensiero che viene naturale, ad essere onesti, è legato ad un possibile problema strutturale. Il Milan, come sappiamo, ha molta qualità sugli esterni, ma manca quel qualcosa in grado di valorizzare due talenti come Pulisic e Leao. Il portoghese, messo più e più volte fuori posizione per mancanza di una vera e propria punta centrale, non segna dalla partita contro la Cremonese, mentre il digiuno di Pulisic e ancora più grande: l'americano è a secco da dicembre 2025, ben 4 mesi.
In estate, magari, l'arrivo di una vera e propria punta adatta al gioco di Massimiliano Allegri, potrebbe migliorare la situazione dei due calciatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA