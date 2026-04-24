"Ci sono tante domande su Rafael Leao: l'esterno offensivo del Milan può essere uno dei nomi della sessione estiva di calciomercato. Al momento, fatemi chiarire una cosa: non è stata una stagione facile per Leao, specialmente la seconda metà, ma nonostante questo il Milan non sta cercando attualmente di vendere Rafael Leao. Dunque non è un giocatore che è tagliato completamente fuori dal club del progetto rossonero. Ma nel caso di una buona proposta sia per il giocatore che per il club, c'è la possibilità di vedere Leao lasciare il Milan nella finestra estiva"
Converrebbe, ad oggi, tenere il portoghese per cercare di farlo 'maturare' al 100% dopo ben 7 anni in rossonero? Una cosa è certa: il Leao dello scudetto sembra non esserci più: nessuna cavalcata, nessun affondo... il Milan ha ancora realmente bisogno del portoghese?
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