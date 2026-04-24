Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha voluto fornire dei dettagli legati alla possibile cessione di Rafa Leao, al Milan dal 2019

Una stagione a dei poco difficile e complicata quella di Rafael Leao al Milan. Dal suo arrivo a Milano, avvenuto nel lontano 2019 dopo l'addio di un giovanissimo Patrick Cutrone, Leao sta vivendo uno dei periodi più complicati di sempre: dopo i suoi atteggiamenti non proprio consoni all'interno del rettangolo verde di gioco, il numero 10 è stato ampiamente fischiato dal popolo rossonero: avventura giunta al termine?