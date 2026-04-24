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Milan, Romano su Leao: “Può essere uno dei nomi della sessione estiva di calciomercato”

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Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha voluto fornire dei dettagli legati alla possibile cessione di Rafa Leao, al Milan dal 2019
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una stagione a dei poco difficile e complicata quella di Rafael Leao al Milan. Dal suo arrivo a Milano, avvenuto nel lontano 2019 dopo l'addio di un giovanissimo Patrick Cutrone, Leao sta vivendo uno dei periodi più complicati di sempre: dopo i suoi atteggiamenti non proprio consoni all'interno del rettangolo verde di gioco, il numero 10 è stato ampiamente fischiato dal popolo rossonero: avventura giunta al termine?

Leao ai saluti? Romano fa chiarezza

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A parlarne è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, con un nuovo video caricato sul suo canale YouTube. Il giornalista sportivo ha voluto fornire degli aggiornamenti sul suo futuro: addio certo o altra occasione per cercare insieme la svolta? Le sue parole

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"Ci sono tante domande su Rafael Leao: l'esterno offensivo del Milan può essere uno dei nomi della sessione estiva di calciomercato. Al momento, fatemi chiarire una cosa: non è stata una stagione facile per Leao, specialmente la seconda metà, ma nonostante questo il Milan non sta cercando attualmente di vendere Rafael Leao. Dunque non è un giocatore che è tagliato completamente fuori dal club del progetto rossonero. Ma nel caso di una buona proposta sia per il giocatore che per il club, c'è la possibilità di vedere Leao lasciare il Milan nella finestra estiva"

Converrebbe, ad oggi, tenere il portoghese per cercare di farlo 'maturare' al 100% dopo ben 7 anni in rossonero? Una cosa è certa: il Leao dello scudetto sembra non esserci più: nessuna cavalcata, nessun affondo... il Milan ha ancora realmente bisogno del portoghese?

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