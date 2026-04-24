Poi ha raccontato anche i valori che il tecnico toscano ha passato alla squadra per renderla così solida come lo è adesso: "Ci ha trasmesso il desiderio di soffrire pur di non prendere gol e la sua voglia di vincere. Noi giocatori siamo contenti con lui perché è una brava persona e un allenatore molto preparato".
E poi, il centrale inglese si è voluto esprimere sullo stile di gioco del Diavolo, spesso criticato nel mondo del calcio per essere troppo conservativo e poco votato alla propensione offensiva. Per Tomori, però, non c'è nulla di male nel tenere un blocco basso per difendere meglio: "Non c’è un solo modo per difendere o attaccare: se ti devi abbassare per coprire gli spazi, non è una vergogna. L’importante è non avere frenesia".
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