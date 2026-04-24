Poi ha raccontato anche i valori che il tecnico toscano ha passato alla squadra per renderla così solida come lo è adesso: "Ci ha tra­smesso il desi­de­rio di sof­frire pur di non pren­dere gol e la sua voglia di vin­cere. Noi gio­ca­tori siamo con­tenti con lui per­ché è una brava per­sona e un alle­na­tore molto pre­pa­rato".