Ci conosciamo da 6 anni ed è un grande giocatore. Ogni persona passa un momento in cui le cose che cerca di fare non gli riescono, ma tutti sanno le qualità che ha Rafa. Anche gli avversari lo conoscono e per questo lo raddoppiano o lo triplicano. È un grande professionista e vuole aiutare la squadra.
Tomori ha parlato delle difficoltà anche degli altri attaccanti:
Succede... Magari si sbloccheranno domenica contro la Juve. Abbiamo cinque attaccanti bravi, ognuno con i suoi obiettivi e le sue caratteristiche, ma tutti le mettono al servizio del Milan perché tornare in Champions è troppo importante
Per molti sembra che l'avventura al Milan di Rafael Leao sia giunta ai titoli di coda, altri invece credono ancora nella possibile svolta. Va ricordato, però, che Leao è ormai giunto all'età di 26 anni, e non può essere più considerato un giovane prospetto. Nella stagione in corso, caratterizzata da diversi infortuni e problemi muscolari (come ad esempio la pubalgia), il portoghese, schierato in una nuova posizione (da ala sinistra con Pioli a punta centrale nel 3-5-2 di Allegri), ha messo a segno 9 gol e 2 assist, tra cui 2 validi per la rimonta contro la Fiorentina. Troppo poco per uno col suo potenziale?
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