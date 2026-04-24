Suc­cede... Magari si sbloc­che­ranno dome­nica con­tro la Juve. Abbiamo cin­que attac­canti bravi, ognuno con i suoi obiet­tivi e le sue carat­te­ri­sti­che, ma tutti le met­tono al ser­vi­zio del Milan per­ché tor­nare in Cham­pions è troppo impor­tante

Per molti sembra che l'avventura al Milan di Rafael Leao sia giunta ai titoli di coda, altri invece credono ancora nella possibile svolta. Va ricordato, però, che Leao è ormai giunto all'età di 26 anni, e non può essere più considerato un giovane prospetto. Nella stagione in corso, caratterizzata da diversi infortuni e problemi muscolari (come ad esempio la pubalgia), il portoghese, schierato in una nuova posizione (da ala sinistra con Pioli a punta centrale nel 3-5-2 di Allegri), ha messo a segno 9 gol e 2 assist, tra cui 2 validi per la rimonta contro la Fiorentina. Troppo poco per uno col suo potenziale?