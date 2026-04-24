Grazie alla vittoria a Verona, abbiamo iniziato bene la settimana. Dopo due ko, era importante prenderci i tre punti al Bentegodi e lo abbiamo fatto. Ora lo spirito e il morale sono più alti. Potevamo fare meglio diverse cose come l’ordine tattico in una gara o la qualità dei passaggi in un’altra, ma nell’arco della stagione certi errori purtroppo capitano. L’importante è ripartire e noi a Verona ci siamo riusciti, pur non offrendo una grandissima prestazione
Tomori ritrova Boga: l'incrocio che viene dal Chelsea—
Interessante il passaggio su Jeremie Boga. I due sono cresciuti insieme a Cobham, il centro sportivo del Chelsea. Conoscere le finte e il baricentro basso dell'ivoriano potrebbe essere il vantaggio competitivo che Tomori userà domenica per annullare l'attacco bianconero.
È una grande squadra, con grandi giocatori e un allenatore molto bravo. Conosco Boga da quando eravamo nelle giovanili del Chelsea: è forte come lo sono Yildiz, Thuram, Conceiçao e David
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