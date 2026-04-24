Milan-Juventus non è mai una partita banale, e non lo sarà neanche domenica. Fikayo Tomori lo sa bene e analizza il momento dei rossoneri, consapevole che la partita potrebbe chiudere positivamente la rincorsa al quarto posto. Arrivato nell'era Maldini, l'inglese è ormai un punto di riferimento del Milan con 158 presenze e 6 gol in rossonero e della difesa a tre di Massimiliano Allegri.