Capitolo attaccante: "Sicuramente il Milan avrà bisogno di un 9 alla Hojlund. Allegri ha bisogno di un attaccante che entra ad agosto ed esce a fine maggio. Bisogna capire anche con quale modulo si giocherà. Se giochi con il 4-3-3 puoi anche schierare Pulisic e Leao sugli esterni. Per Allegri la priorità è subire un gol in meno dell'avversario, è la prima cosa che ha detto quando ha visto la squadra".