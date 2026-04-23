In esclusiva ai nostri microfoni, Peppe Di Stefano ci parla dell'attacco del Milan in vista del mercato, con focus su Nkunku. Ecco le sue dichiarazioni
Nella lunga intervista realizzata da Stefano Bressi per 'PianetaMilan.it' a Peppe Di Stefano (inviato a seguito del Milan per 'Sky Sport') si parla dei principali argomenti degli ultimi giorni legati al Diavolo. Tra questi, anche il mercato con l'obiettivo di rivoluzionare l'attacco che anche quest'anno non ha funzionato come previsto. E poi, anche un pensiero inaspettato su Christopher Nkunku da parte di un addetto ai lavori che lo vede da vicino in allenamento.
Capitolo attaccante: "Sicuramente il Milan avrà bisogno di un 9 alla Hojlund. Allegri ha bisogno di un attaccante che entra ad agosto ed esce a fine maggio. Bisogna capire anche con quale modulo si giocherà. Se giochi con il 4-3-3 puoi anche schierare Pulisic e Leao sugli esterni. Per Allegri la priorità è subire un gol in meno dell'avversario, è la prima cosa che ha detto quando ha visto la squadra".