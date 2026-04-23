Braida e il 'no' di Galliani a Shevchenko: come l'istinto ha battuto i numeri

Evidentemente Braida ci ha visto lungo con Shevchenko. Pensate a cosa avrebbe perso il Milan senza l'ucraino. In realtà, ce lo dicono proprio i numeri, ironia del destino: 322 gare in totale e 175 reti con la maglia rossonera, con un parziale in Serie A di 226 partite e 127 gol e 75 match di Champions League e 37, uno rimasto iconico, il rigore finale della finale di Manchester contro la Juventus. Alla faccia dell'algoritmo! Tiè