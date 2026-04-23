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Milan, Pavlovic garantisce per Vlahovic: “Quando è in forma è il miglior attaccante del campionato”

Dusan Vlahovic e Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic sponsorizza l'idea di un trasferimento di Dusan Vlahovic al Milan: la sua intervista ai microfoni di 'Tuttosport'
Redazione PM

Il nome di Dusan Vlahovic resta caldo in ottica Milan.Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, l'attaccante serbo classe 2000 non ha trovato l'accordo per il rinnovo con la Juventus. Se l'ex Fiorentina dovesse lasciare Torino, i rossoneri sono tra le squadre in pole per ingaggiarlo. Determinante potrebbe essere il rapporto con Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato dal 2022 al 2024, ma anche l'amicizia con Strahinja Pavlovic, suo compagno di Nazionale.

Milan, Pavlovic chiama Vlahovic

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Nella lunga intervista concessa a 'Tuttosport', Pavlovic ha parlato anche di Vlahovic. Il centrale del Milan ha descritto le caratteristiche tecniche dell'attaccante bianconero, scaldando ulteriormente i rumors di mercato degli ultimi mesi. Di seguito, le sue parole.

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Milan-Juve è anche un derby tra lei e Vlahovic: l’ha sentito? "Sì, si, noi due ci sentiamo sempre... Dusan è un mio grande amico e quasi tutti i giorni ci scriviamo o ci parliamo. Lui è un grande giocatore e una grande persona. Prima di venire al Milan gli avevo chiesto com’era l’Italia e ho fatto due chiacchiere sull’argomento pure con Milenkovic e Terzic, sa qui giocano tanti miei connazionali e questo mi piace molto".

Il suo amico Dusan è in scadenza di contratto: uno come lui farebbe comodo al Milan? "Questa non è una domanda per me... Posso però dire che è un grande giocatore con tanta qualità: quando lui è in forma è il numero uno, il miglior attaccante del campionato e uno dei più bravi al mondo".

Com’è marcarlo in allenamento?  "Non è facile... Contro di lui ho giocato pure all’andata contro la Juve quando è entrato negli ultimi venti minuti".

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