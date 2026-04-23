Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: spunta l’idea Lukaku. Ecco l’offerta per Goretzka. Occhi su Koné
Milan-Juve è anche un derby tra lei e Vlahovic: l’ha sentito? "Sì, si, noi due ci sentiamo sempre... Dusan è un mio grande amico e quasi tutti i giorni ci scriviamo o ci parliamo. Lui è un grande giocatore e una grande persona. Prima di venire al Milan gli avevo chiesto com’era l’Italia e ho fatto due chiacchiere sull’argomento pure con Milenkovic e Terzic, sa qui giocano tanti miei connazionali e questo mi piace molto".
Il suo amico Dusan è in scadenza di contratto: uno come lui farebbe comodo al Milan? "Questa non è una domanda per me... Posso però dire che è un grande giocatore con tanta qualità: quando lui è in forma è il numero uno, il miglior attaccante del campionato e uno dei più bravi al mondo".
Com’è marcarlo in allenamento? "Non è facile... Contro di lui ho giocato pure all’andata contro la Juve quando è entrato negli ultimi venti minuti".
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