PIANETAMILAN news milan interviste Pavlovic: “Allegri è molto simpatico. È importante che resti al Milan, siamo cresciuti tutti con lui”

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Pavlovic: “Allegri è molto simpatico. È importante che resti al Milan, siamo cresciuti tutti con lui”

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Intervistato dai microfoni di Tuttosport, il difensore del Milan Pavlovic ha voluto parlare del rapporto con Allegri...
Redazione PM

Dopo i numerosi rumors delle ultime settimane, Allegri ha spento ogni voce sul suo futuro al termine della vittoria contro il Verona: nella testa del tecnico toscano c'è soltanto il Milan. Nonostante il gioco non sia stato proprio spumeggiante sino ad ora, la sua esperienza e il suo carisma hanno ridato solidità a un gruppo che lo scorso anno sembrava aver perso ogni certezza. La qualificazione alla prossima Champions League è a un passo e la programmazione per la stagione 2026/2027 ha già preso il via.

Milan, Pavlovic elogia Allegri

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Anche Strahinja Pavlovic ha elogiato Masimiliano Allegri per il lavoro svolto quest'anno al Milan. Il centrale serbo classe 2001 ha parlato del suo rapporto con il tecnico rossonero e di molto altro nella sua lunga intervista concessa ai microfoni di 'Tuttosport'. Di seguito, un estratto delle sue parole

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Allegri è un maestro anche nel curare la fase difensiva: in cosa l’ha migliorata? "Nella tattica, nel sapermi posizionare in campo e nel capire quali devono essere le giuste distanze tra noi in fase difensiva. Sono tutte piccole cose che però fanno la differenza e lui è un numero uno nell’insegnartele".

Questo vale anche per i suoi compagni se è vero che la difesa del Milan oggi è tra le migliori in Europa: "Rispetto all’anno scorso è cambiato il nostro modo di giocare: ora tutti curano la fase difensiva e poi, allo stesso modo, tutti attaccano in blocco".

Com’è il suo rapporto con Allegri? "A me sta molto simpatico e mi piace il fatto che ci tenga a parlare un po’ a tutti, si vede che conosce come si costruisce un gruppo".

Mica la chiamerà Strahinja?  "No, no semplicemente Pavlo".

È giusto che resti un allenatore così al Milan per la vostra crescita? "Sì, lui è molto, molto importante per noi. Noi tutti siamo cresciuti con lui ed era soltanto il primo anno, avendo più tempo per lavorare, miglioreremo ancora".

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