Peppe Di Stefano ha poi sottolineato: "Il Milan non deve far scappare Allegri e non credo che voglia farlo. Lui vuole rimanere a Milano, ma la scorsa settimana è stato molto chiaro in conferenza: prima della sostenibilità ci sono i risultati e prima dei risultati c'è il Milan, che è al centro di tutto. Quest'anno i tifosi hanno accettato di lottare per la Champions League, ma l'anno prossimo dovrà cercare di vincere il campionato. Il Milan ha sette Coppe dei Campioni in bacheca e dovrà onorare il ritorno in Europa. Questo non vuol dire giocare per vincere la Champions, ma non scordiamoci che quattro anni fa è arrivato in semifinale: bisogna ricreare quell'atmosfera. Il blocco giovane e forte che era stato creato è stato annullato e si è ripartiti da zero con tanti errori negli ultimi anni. Allegri e Tare sono il primo mattoncino della rinascita. Questa stagione non può essere un punto di arrivo, deve essere un punto di partenza".