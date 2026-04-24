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Il confronto tra Modric e De Bruyne in Serie A: ecco come stanno andando i due fenomeni

Approfondimento sui centrocampisti di Milan e Napoli Modric e De Bruyne
Numeri a confronto tra i due fuoriclasse sbarcati in Serie A in estate: Luka Modric e Kevin De Bruyne con l'opinione di Marco Bellinazzo
Redazione

Durante l'ultima estate, la Serie A ha potuto abbracciare due grandi campioni internazionali che hanno scelto Milan e Napoli per rilanciarsi nelle loro ultime esperienze ad alto livello. Parliamo di Luka Modric, arrivato a parametro zero dal Real Madrid, e di Kevin De Bruyne, anche lui svincolato dopo gli anni al Manchester City. Nonostante i 6 anni in più sulla carta d'identità, il croato del Diavolo ha avuto un rendimento nettamente superiore rispetto al belga, il quale è stato spesso criticato in stagione per le sue prestazioni lontane dal migliore 'KDB'.

I numeri stagionali di Modric e De Bruyne

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Alla prima stagione in Italia, il Pallone d'Oro 2018 ha totalizzato 35 presenze con 2 gol e 3 assist in tutte le competizioni, mentre l'ex allievo di Pep Guardiola ha disputato solamente 17 partite con 4 gol e 2 assist all'attivo. I numeri però sono riconducibili a un grave infortunio muscolare che ha tenuto lontano dal campo il belga per tanti mesi. Solo nelle ultime settimane De Bruyne è tornato a pieno regime di Antonio Conte. Ma rimane il fatto che il belga ha mostrato nette difficoltà in un campionato come la Serie A, al contrario di Modric che si è imposto fin da subito come uno dei migliori centrocampisti del campionato.

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Il confronto tra i due di Marco Bellinazzo

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Ospite a 'Radio Tutto Napoli', il giornalista de 'Il Sole 24 Ore' Marco Bellinazzo si è espresso sui due fenomeni, sottolineando che nonostante l'infortunio, De Bruyne ha dato meno al Napoli rispetto a quello che Modric ha portato alla squadra di Massimiliano Allegri:

"De Bruyne? Le aspettative erano altissime per un giocatore di questo livello. Modric abbiamo visto cosa ha dato al Milan, De Bruyne non ha dato niente al Napoli complice l’infortunio, certo, ma anche una difficoltà forse anche ad inserirsi nel progetto tattico di Conte. È sembrato spesso un corpo estraneo, come se non avesse mai trovato il suo equilibrio nel sistema. Questo è un equivoco che il Napoli si porta dietro e che pesa anche molto economicamente: bisognerà ragionare molto e capire se è un lusso che il club può ancora permettersi".

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