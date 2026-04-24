"De Bruyne? Le aspettative erano altissime per un giocatore di questo livello. Modric abbiamo visto cosa ha dato al Milan, De Bruyne non ha dato niente al Napoli complice l’infortunio, certo, ma anche una difficoltà forse anche ad inserirsi nel progetto tattico di Conte. È sembrato spesso un corpo estraneo, come se non avesse mai trovato il suo equilibrio nel sistema. Questo è un equivoco che il Napoli si porta dietro e che pesa anche molto economicamente: bisognerà ragionare molto e capire se è un lusso che il club può ancora permettersi".