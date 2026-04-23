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Calhanoglu, Ravezzani accusa Maldini e il Milan: “Addio per 500 k di stipendio” (E ha ragione)

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Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha voluto spendere alcune parole su Hakan Calhanoglu, ex Milan ora all'Inter
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha voluto spendere alcune parole su Hakan Calhanoglu, ex centrocampista del Milan ora la servizio dell'Inter e autore di una doppietta nella gara di ieri contro il Como in Coppa Italia. Ravezzani, nel suo pensiero, ha voluto fare alcuni riferimenti anche agli anni trascorsi al Milan, con Pioli in panchina e Maldini in dirigenza.

Secondo Ravezzani, inoltre, Paolo Maldini avrebbe avuto una grave distrazione: il calcaitore, infatti, ha lasciato i rossoneri per circa 500 mila euro di stipendio in più, trasferendosi così all'Inter dell'allora Simone Inzaghi, or all'Al-Hilal. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

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"Non c’è dubbio che l’operazione Calha abbia cambiato i destini di Milan e Inter. I rossoneri han vinto uno scudetto subito. Ma negli anni la differenza è stata enorme. Averlo perso per 500k di stipendio (Pioli lo considerava indispensabile) è stata grave distrazione di Maldini"

In effetti, possiamo essere d'accordo: dall'addio di Calhanoglu nell'estate del 2021, il Milan ha sempre faticato a trovare il regista giusto: Kessie è andato benissimo, ma con caratteristiche diverse. Bennacer ha sempre avuto difficoltà fisiche e poca continuità. Krunic, Adli, Bakayoko e Vrancks sono passati senza lasciare il segno, per non parlare di Vos. Musah ci ha provato ma era troppo pasticcione e anarchico, mentre Reijnders ha sempre giocato in un altro ruolo (da mezzala e non da play). Solo Modric quest'anno ha colmato il vuoto, ma ha 40 anni (quanto ancora potrà resistere?) e ci sono voluti 4 anni, troppi per trovare un sostituto. Per non parlare dei soldi spesi: per risparmiare 500.000 euro in più di stipendio, il Milan ha continuato a spendere milioni e milioni di euro. Col senno di poi, bisogna essere sinceri: lasciarlo andare è stato sbagliato e il mercato è stato un disastro. Siete d'accordo? Cosa ne pensate?

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