In effetti, possiamo essere d'accordo: dall'addio di Calhanoglu nell'estate del 2021, il Milan ha sempre faticato a trovare il regista giusto: Kessie è andato benissimo, ma con caratteristiche diverse. Bennacer ha sempre avuto difficoltà fisiche e poca continuità. Krunic, Adli, Bakayoko e Vrancks sono passati senza lasciare il segno, per non parlare di Vos. Musah ci ha provato ma era troppo pasticcione e anarchico, mentre Reijnders ha sempre giocato in un altro ruolo (da mezzala e non da play). Solo Modric quest'anno ha colmato il vuoto, ma ha 40 anni (quanto ancora potrà resistere?) e ci sono voluti 4 anni, troppi per trovare un sostituto. Per non parlare dei soldi spesi: per risparmiare 500.000 euro in più di stipendio, il Milan ha continuato a spendere milioni e milioni di euro. Col senno di poi, bisogna essere sinceri: lasciarlo andare è stato sbagliato e il mercato è stato un disastro. Siete d'accordo? Cosa ne pensate?