Su questo punto siamo d'accordo: il Milan, nonostante i 502 milioni di euro spesi in 4 anni, da quando c'è RedBird al comando, non è mai riuscito a fare il salto di qualità e centrare obiettivi sportivi di rilievo. Nel dettaglio il conto di quanto hanno speso i rossoneri nelle ultime stagioni (Dati transfermakt): 170 milioni del 2025-26, 139 del 2024-25, 132 del 2023-24, 61 del 2022-23. Una marea di soldi spesi male, considerato anche il fatto che il Milan non solo non è mai riuscito a competere fino in fondo per un trofeo, ma ha finito anche la stagione scorsa all'ottavo posto, fuori dalle Coppe.