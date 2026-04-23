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Da Milanello, due giocatori al lavoro nonostante il giorno di riposo: ecco di chi si tratta

Davide Bartesaghi e Santiago Gimenez a Milanello
Il Milan prepara la sfida alla Juventus: a Milanello qualcuno anticipa i tempi nel giorno di stop concesso da Massimiliano Allegri
Redazione PM

Prosegue il conto alla rovescia verso Milan-Juventus. In vista del match di domenica sera, Massimiliano Allegriha concesso alla squadra una giornata di riposo nella giornata di giovedì 23 aprile, con l’obiettivo di permettere ai giocatori di ricaricare energie fisiche e mentali.

La ripresa degli allenamenti a Milanello è fissata per domani mattina alle 11:00, mentre sabato sarà dedicato alla rifinitura. La posta in palio è alta: ai rossoneri mancano soltanto 7 punti per ottenere la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, e lo scontro diretto potrebbe risultare determinante nella corsa europea.

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Nonostante il giorno di pausa concesso dallo staff tecnico, non tutti hanno riposato. Come riportato da 'Sky Sport', a Milanello erano presenti Davide Bartesaghi e Santiago Giménez.

Il laterale classe 2005, tra le rivelazioni della stagione, ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista dopo l’addio di Theo Hernandez, approfittando anche delle prestazioni altalenanti di Estupinan. La sua crescita è stata costante e il lavoro extra testimonia la volontà di consolidare il proprio spazio nelle gerarchie.

Discorso diverso per Gimenez, che ha svolto un programma di fisioterapia. L’attaccante messicano è reduce da mesi complicati. L’infortunio alla caviglia, l’operazione dello scorso dicembre e lo stop fino a fine marzo ne hanno condizionato il rendimento. In Serie A è ancora a quota zero reti e punta a sbloccarsi nelle 5 giornate rimanenti, anche per arrivare nelle migliori condizioni al Mondiale.

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