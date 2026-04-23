Milanello, Bartesaghi e Gimenez al lavoro nel giorno libero — Nonostante il giorno di pausa concesso dallo staff tecnico, non tutti hanno riposato. Come riportato da 'Sky Sport', a Milanello erano presenti Davide Bartesaghi e Santiago Giménez.

Il laterale classe 2005, tra le rivelazioni della stagione, ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista dopo l’addio di Theo Hernandez, approfittando anche delle prestazioni altalenanti di Estupinan. La sua crescita è stata costante e il lavoro extra testimonia la volontà di consolidare il proprio spazio nelle gerarchie.

Discorso diverso per Gimenez, che ha svolto un programma di fisioterapia. L’attaccante messicano è reduce da mesi complicati. L’infortunio alla caviglia, l’operazione dello scorso dicembre e lo stop fino a fine marzo ne hanno condizionato il rendimento. In Serie A è ancora a quota zero reti e punta a sbloccarsi nelle 5 giornate rimanenti, anche per arrivare nelle migliori condizioni al Mondiale.