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Verso Milan-Juventus, Allegri concede una giornata di riposo alla squadra: le ultime da Milanello

Massimiliano Allegri, allenatore Milan
Il Milan prepara la sfida con la Juventus: pausa strategica prima della ripresa degli allenamenti a Milanello in vista del big match
Redazione PM

Prosegue l’avvicinamento a Milan-Juventus, gara valida per la 34ª giornata di Serie A in programma domenica alle 20:45 a San Siro. Una sfida che può indirizzare in maniera significativa la corsa Champions dei rossoneri, attualmente a caccia degli ultimi 7 punti per blindare la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea.

Dopo un momento delicato, segnato dalle sconfitte contro Napoli e Udinese, il Diavolo ha reagito superando di "corto muso" l'Hellas Verona nell’ultimo turno di campionato. Un successo fondamentale per ritrovare fiducia e slancio in vista del finale di stagione.

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Per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida di domenica sera, Massimiliano Allegri ha deciso di concedere alla squadra una giornata di riposo a metà settimana. Oggi, dunque, i rossoneri osserveranno l’ultima pausa prima del match contro la Juventus.

La ripresa degli allenamenti è fissata per domani mattina alle 11:00 a Milanello, dove il gruppo continuerà a preparare la gara. Sabato è prevista la rifinitura, ultimo passaggio prima di un confronto che potrebbe risultare decisivo nella corsa al secondo posto.

La gestione delle energie è un aspetto chiave in questa fase della stagione. Allegri vuole un Milan lucido, sia sul piano fisico che su quello mentale. Domenica sera servirà una prestazione di alto livello per compiere un passo, forse determinante, verso la Champions League.

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