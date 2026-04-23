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Il programma settimanale del Milan: riposo oggi, poi testa alla Juventus—
Per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida di domenica sera, Massimiliano Allegri ha deciso di concedere alla squadra una giornata di riposo a metà settimana. Oggi, dunque, i rossoneri osserveranno l’ultima pausa prima del match contro la Juventus.
La ripresa degli allenamenti è fissata per domani mattina alle 11:00 a Milanello, dove il gruppo continuerà a preparare la gara. Sabato è prevista la rifinitura, ultimo passaggio prima di un confronto che potrebbe risultare decisivo nella corsa al secondo posto.
La gestione delle energie è un aspetto chiave in questa fase della stagione. Allegri vuole un Milan lucido, sia sul piano fisico che su quello mentale. Domenica sera servirà una prestazione di alto livello per compiere un passo, forse determinante, verso la Champions League.
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