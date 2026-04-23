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Verso Milan-Juventus, tre dubbi per Spalletti: chi ci sarà in attacco?

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Se Allegri sa bene chi schierare, Spalletti ha bisogno ancora di tempo per sciogliere dei nodi: chi scenderà in campo?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Se da una parte Massimiliano Allegri ha le idee chiare per il suo Milan, dalla sponda bianconera non si può dire lo stesso. Luciano Spalletti, in vista di Milan-Juventus, big match in programma domenica 26 alle ore 20:45, ha tre dubbi.

I dubbi di Spalletti in vista di Milan-Juventus: Yldiz lavora a parte

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Nel pomeriggio di ieri, presso la Continassa, i suoi ragazzi sono tornati a lavoro, con Holm, Thuram e Yildiz che però continuano a lavorare a parte. Lo svedese non dovrebbe giocare titolare visto il rientro di Mckennie e Pierre Kalulu. Per Thuram e Yildiz invece la storia è ben diversa: entrambi sono pietre fondamentali, e Spalletti vuole averle in tempo per domenica. Il francese è stato convocato contro il Bologna senza giocare, ma l'allenatore toscano spera di poterlo schierare titolare nel match contro i rossoneri. Per Yildiz, invece, è stata fatta una seduta specifica, mirata a gestire i carichi di lavoro e non rischiarlo prima del tempo. Il suo possibile sostituto sarà Boga, in grado di dare uno contro uno e velocità all'attacco della Juventus. Con l'ex Sassuolo Spalletti potrebbe anche cambiare modulo.

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Infatti, in caso di forfait di Yildiz, l'attacco verrà rivisto: nel 4-3-3, a sinistra dovrebbe esserci Boga, con Conceicao a destra e Jonathan David in mezzo all'attacco. Se il turco recupererà in tempo, uno dei tre sarà costretto a stare in panchina. Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik non sono ancora recuperati, mentre Openda non ha conquistato ancora la fiducia di Spalletti.

I possibili duelli chiave di Milan-Juve: McKennie-Rabiot e Kalulu-Leao

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Attenzione in modo particolare a due duelli che secondo noi potranno essere decisivi: uno sarà sicuramente quello tra McKennie e Rabiot, che sarà costretto a fare attenzione al movimento continuo dell'americano, bravissimo nel giocare fra le linee e ad inserirsi. Il secondo duello chiave sarà invece quello tra l'ex Kalulu e Leao, entrambi dotati di velocità e accelerazione. Leao quest'anno ha fatto fatica (per via dell'infortunio) ad imporsi atleticamente sugli avversari e con la Juventus avrà un avversario particolarmente motivato ed ostico sul piano fisico.

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