Infatti, in caso di forfait di Yildiz, l'attacco verrà rivisto: nel 4-3-3, a sinistra dovrebbe esserci Boga, con Conceicao a destra e Jonathan David in mezzo all'attacco. Se il turco recupererà in tempo, uno dei tre sarà costretto a stare in panchina. Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik non sono ancora recuperati, mentre Openda non ha conquistato ancora la fiducia di Spalletti.
I possibili duelli chiave di Milan-Juve: McKennie-Rabiot e Kalulu-Leao—
Attenzione in modo particolare a due duelli che secondo noi potranno essere decisivi: uno sarà sicuramente quello tra McKennie e Rabiot, che sarà costretto a fare attenzione al movimento continuo dell'americano, bravissimo nel giocare fra le linee e ad inserirsi. Il secondo duello chiave sarà invece quello tra l'ex Kalulu e Leao, entrambi dotati di velocità e accelerazione. Leao quest'anno ha fatto fatica (per via dell'infortunio) ad imporsi atleticamente sugli avversari e con la Juventus avrà un avversario particolarmente motivato ed ostico sul piano fisico.
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