I dubbi di Spalletti in vista di Milan-Juventus: Yldiz lavora a parte

Nel pomeriggio di ieri, presso la Continassa, i suoi ragazzi sono tornati a lavoro, con Holm, Thuram e Yildiz che però continuano a lavorare a parte. Lo svedese non dovrebbe giocare titolare visto il rientro di Mckennie e Pierre Kalulu. Per Thuram e Yildiz invece la storia è ben diversa: entrambi sono pietre fondamentali, e Spalletti vuole averle in tempo per domenica. Il francese è stato convocato contro il Bologna senza giocare, ma l'allenatore toscano spera di poterlo schierare titolare nel match contro i rossoneri. Per Yildiz, invece, è stata fatta una seduta specifica, mirata a gestire i carichi di lavoro e non rischiarlo prima del tempo. Il suo possibile sostituto sarà Boga, in grado di dare uno contro uno e velocità all'attacco della Juventus. Con l'ex Sassuolo Spalletti potrebbe anche cambiare modulo.