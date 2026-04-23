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Milan, l’investitura di Bonucci: “Bartesaghi è un top”. Ecco chi e perchè ha stregato l’ex Juve

Milan, l’investitura di Bonucci: “Bartesaghi è un top”. Ecco chi e perchè ha stregato l’ex Juve - immagine 1
A margine dell'evento in cui sono stati consegnati i Premi Laures a Madrid, l'ex difensore del Milan Bonucci ha voluto parlare di Bartesaghi
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dalla prestigiosa passerella degli Laureus Awards di Madrid, arriva un importante attestato di stima per Davide Bartesaghi. Ad elogiare il terzino sinistro del Milan è stato Leonardo Bonucci, ex difensore e capitano di Milan e Juventus, recentemente collaboratore tecnico di Gattuso in Nazionale. Tra i giganti dello Sport, Bonucci ha parlato di Bartesaghi come uno dei tre migliori prospetti italiani, secondo lui destinato a una carriera Top, insieme a Pio Esposito e Marco Palestra.

Queste le sue parole di Bonucci:

Pio Esposito penso che nei prossimi anni diventerà un ottimo attaccante e un grande talento a livello mondiale. Anche Palestra penso che giocherà in un top team. L’ultimo direi Bartesaghi: gioca già nel Milan, ma anche lui, come Palestra, giocherà in un top club.

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Cosa rende Bartesaghi così speciale

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Non un investitura banale, visto che Bonucci lo ha potuto osservare da vicino più volte, sia con l'Italia che nelle partite in rossonero. Ma cosa rende così speciale Bartesaghi? Sicuramente la duttilità. Nella Primavera del Milan ha cominciato a giocare terzino sinistro in una difesa a 4, poi nel Milan Futuro ha sperimentato la difesa tre, diventandone braccetto sinistro. Quindi, quest'anno, con Allegri è passato in mediana, come laterale di un 3-5-2. Il fisico da corazziere (193 cm per 85 kg) gli dà poi una statura anche più internazionale, visto che la tendenza è sempre più quella di affidarsi a giocatori fisicati. Rispetto a Palestra, che è tutto corsa e spinta offensiva, Bartesaghi è un riequilibratore, in grado di essere utile anche in fase di costruzione dal basso, una cosa in cui Bonucci eccelleva particolarmente.

Ma l’investitura di Bonucci non è solo un complimento: è la conferma che il Milan ha tra le mani un asset che, se gestito con la pazienza che Allegri riserva ai suoi "pupilli", potrebbe far risparmiare molti milioni di euro nelle prossime finestre di mercato. Un esempio anche per tutti i ragazzi del settore giovanile: nel Milan si può crescere e sfondare. Si può fare la gavetta e spiccare il volo.

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