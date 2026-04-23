Cosa rende Bartesaghi così speciale

Non un investitura banale, visto che Bonucci lo ha potuto osservare da vicino più volte, sia con l'Italia che nelle partite in rossonero. Ma cosa rende così speciale Bartesaghi? Sicuramente la duttilità. Nella Primavera del Milan ha cominciato a giocare terzino sinistro in una difesa a 4, poi nel Milan Futuro ha sperimentato la difesa tre, diventandone braccetto sinistro. Quindi, quest'anno, con Allegri è passato in mediana, come laterale di un 3-5-2. Il fisico da corazziere (193 cm per 85 kg) gli dà poi una statura anche più internazionale, visto che la tendenza è sempre più quella di affidarsi a giocatori fisicati. Rispetto a Palestra, che è tutto corsa e spinta offensiva, Bartesaghi è un riequilibratore, in grado di essere utile anche in fase di costruzione dal basso, una cosa in cui Bonucci eccelleva particolarmente.