Per il resto, tutto sono stati confermati, soprattuto grazie all'atteggiamento avuto nel campo di Verona. Proprio contro i veronesi, il Milan è riscuoto a tornare quello di un tempo: il diavolo non ha subito gol. Tra i grandi meriti, ovviamente, ci sono anche quelli di Matteo Gabbia.
Come riferito dal corriere dello Sport, Maignan e compagni, infatti, risultano essere la terza miglior difesa nei top 5 campionati europei con 27 reti subite in 33 partite, dietro all'Arsenal (26 in 33) e PSG (25).
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