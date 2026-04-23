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Milan, avanti tutta verso la Juve: Allegri conferma il 3-5-2

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Il Milan di Max Allegri continua la sua preparazione in sfida del big match contro la Juventus, in programma domenica sera alle 20:45
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan di Max Allegri continua la sua preparazione in sfida del big match di domenica sera contro la Juventus di Luciano Spalletti. Nell'ultimo allenamento di ieri a Milanello, il tecnico livornese ha potuto avere a disposizione tutto il gruppo al completo, a cui poi ha concesso una giornata di riposo proprio quest'oggi.

Con grandissima probabilità, Allegri riproporrà il solito 3-5-2 che è riuscito a battere il Verona di Sammarco, confermando 10 giocatori su 11 scesi già al Bentegodi. L'unico cambio che potrebbe essere effettuato sarà sulla destra, con il rientro di Alexis Saelemaekers dal primo minuto al posto del giovane Athekame.

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Per il resto, tutto sono stati confermati, soprattuto grazie all'atteggiamento avuto nel campo di Verona. Proprio contro i veronesi, il Milan è riscuoto a tornare quello di un tempo: il diavolo non ha subito gol. Tra i grandi meriti, ovviamente, ci sono anche quelli di Matteo Gabbia.

Come riferito dal corriere dello Sport, Maignan e compagni, infatti, risultano essere la terza miglior difesa nei top 5 campionati europei con 27 reti subite in 33 partite, dietro all'Arsenal (26 in 33) e PSG (25).

 

 

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