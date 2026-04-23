Per capire e scoprire chi giocherà contro la Juventus bisognerà attendere l'allenamento di domani, anche perchè Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha concesso quest'oggi un giorno di riposo. La motivazione dietro a questa scelta? Come riferito da Tuttosport, il tecnico livornese ha avuto risposte molto positive nella sessione di ieri.