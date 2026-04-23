Nella testa di Max Allegri, però, c'è già quello che potrebbe essere l'undici titolare anche se, come detto precedentemente, le risposte arriveranno non prima di domani. Il modulo dovrebbe essere il solito 3-5-2 usato contro il Verona. Rabiot, arrivato a quota 6 gol in campionato, guiderà il centrocampo rossonero assieme a Modric e Fofana.
In attacco, invece, Allegri spera di raccendere un certo Christian Pulisic: l'attaccante americano, infatti, non va a segno dal lontano dicembre 2025, quando a San Siro segnò contro il Verona. Da quel momento in poi, il buio più totale. Nonostante questo, l'americano farà compagnia a Rafael Leao in attacco.
In difesa, ovviamente, spazio a Pavlovic, accompagnato dai soliti Matteo Gabbia e Fikayo Tomori, con Maignan a difendere i pali della porta rossonera.
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