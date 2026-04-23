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RASSEGNA STAMPA

Milan, tempo di prove a Milanello: Rabiot guiderà il centrocampo contro la Juventus

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Per capire chi sarà titolare in Milan-Juventus bisognerà aspettare domani, ma da Milanello filtra già qualcosa: spazio a Rabiot
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Per capire e scoprire chi giocherà contro la Juventus bisognerà attendere l'allenamento di domani, anche perchè Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha concesso quest'oggi un giorno di riposo. La motivazione dietro a questa scelta? Come riferito da Tuttosport, il tecnico livornese ha avuto risposte molto positive nella sessione di ieri.

Gli allenamenti in vista del big match di domenica contro i bianconeri, perciò, riprenderanno domani mattina. Si prospetta un vero e proprio scontro diretto per la Champions League: partita alla quale il Milan tiene tantissimo e si presenterà con 'soli' tre punto di vantaggio rispetto ai bianconeri.

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Nella testa di Max Allegri, però, c'è già quello che potrebbe essere l'undici titolare anche se, come detto precedentemente, le risposte arriveranno non prima di domani. Il modulo dovrebbe essere il solito 3-5-2 usato contro il Verona. Rabiot, arrivato a quota 6 gol in campionato, guiderà il centrocampo rossonero assieme a Modric e Fofana.

In attacco, invece, Allegri spera di raccendere un certo Christian Pulisic: l'attaccante americano, infatti, non va a segno dal lontano dicembre 2025, quando a San Siro segnò contro il Verona. Da quel momento in poi, il buio più totale. Nonostante questo, l'americano farà compagnia a Rafael Leao in attacco.

In difesa, ovviamente, spazio a Pavlovic, accompagnato dai soliti Matteo Gabbia e Fikayo Tomori, con Maignan a difendere i pali della porta rossonera.

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