Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha parlato a Coverciano, a margine dell'evento 'Inside the Sport 2026', di molti temi importanti

A margine dell'evento "Inside the Sport 2026", organizzato da Ussi e Mcl al Museo del Calcio di Coverciano, Davide Bartesaghi - difensore del Milan - ha parlato della sua avventura con i rossoneri e delle sue ambizioni per il futuro. Ha anche rivelato chi sono i terzini sinistri che più gli piacciono e ai quali si ispira nel suo gioco. Guarda il video con la sua intervista