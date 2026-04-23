Il big match della 34^ giornata di Serie A sarà quello di domenica sera, in programma allo stadio 'San Siro' di Milano tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti. Per entrambe le squadre sarà un match fondamentale per il discorso Champions League. Come noto, le due società hanno come obiettivo principale la qualificazione alla competizione più prestigiosa d'Europa e un successo nello scontro diretto avvicinerebbe, non di poco, le due formazioni all'obiettivo. Infatti, al Milan mancano solo 7 punti nelle prossime cinque gare per trovare la certezza del ritorno in Champions.
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Si avvicina Milan-Juventus, Spalletti ritrova un titolare ma perde Holm: le ultime
Arrivano novità importanti dalla Continassa per Milan-Juventus di domenica sera: Spalletti ritrova un titolare ma perde Holm
Sul cammino di Massimiliano Allegri, però, ci sarà la Juventus con un rientro fondamentale in vista del big match. A dare le ultime sulla situazione in casa bianconera è 'Sky Sport'. Le novità riguardano Kenan Yildiz ed Emil Holm: il primo ha recuperato dai fastidi fisici delle ultime settimane e si candida a partire dal 1' contro i rossoneri, mentre lo svedese potrebbe non essere della partita visti i nuovi problemi fisici riscontrati nelle ultime ore. Per entrambi, saranno comunque fondamentali i prossimi allenamenti che chiariranno ogni dubbio.
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