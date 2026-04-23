Il big match della 34^ giornata di Serie A sarà quello di domenica sera, in programma allo stadio 'San Siro' di Milano tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti. Per entrambe le squadre sarà un match fondamentale per il discorso Champions League. Come noto, le due società hanno come obiettivo principale la qualificazione alla competizione più prestigiosa d'Europa e un successo nello scontro diretto avvicinerebbe, non di poco, le due formazioni all'obiettivo. Infatti, al Milan mancano solo 7 punti nelle prossime cinque gare per trovare la certezza del ritorno in Champions.