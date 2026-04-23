Trevisani, secondo noi, centra il punto: al Milan serve un giocatore pronto (ha 26 anni) e in grado di garantire non solo copertura e attenzione nell'uno contro uno (ottimo, visto come ha annullato Hojlund con il Napoli) ma anche piedi delicati, utili in fase di impostazione. Questa cosa manca terribilmente al Milan di Allegri, che ha notevoli problemi in fase di prima impostazione. Non a caso di dati di Gila in questo senso sono più che ottimi: 3.2 salvataggi a partita e 88% di precisione nei passaggi.