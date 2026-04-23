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Trevisani ‘consiglia’ Mario Gila al Milan: “Sottovalutato, è un difensore eccezionale”

Mario Gila, obiettivo calciomercato Milan
Riccardo Trevisani non ha dubbi sulle qualità di Mario Gila: le parole del giornalista rassicurano i tifosi del Milan
Redazione PM

Mario Gila è in cima alla lista dei desideri del Milan per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il centrale spagnolo classe 2000 andrà in scadenza di contratto con la Lazio nel 2027, ma con ogni probabilità lascerà la capitale già al termine di questa stagione. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, però, il club rossonero dovrà fare attenzione alla concorrenza di Inter e Atletico Madrid.

Perchè Gila serve al Milan: le parole di Trevisani

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Tra gli estimatori di Gila c'è anche Riccardo Trevisani, che lo ha elogiato nell'ultima puntata di 'Fontana di Trevi', podcast in onda sui canali di 'Cronache di Spogliatoio'. Di seguito, un passaggio del suo intervento.

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"Credo che Mario Gila sia un giocatore molto sottovalutato, molto poco considerato: non se ne parla mai quando facciamo la classifica dei migliori difensori sono sempre Bremer, Akanji, Bastoni e nessuno nomina mai Gila. Nella partita di Napoli nello specifico, ma gliene ho viste fare 10 come quella partita nello specifico, si è preso una fetta importante del nostro campionato. Non so se è nei cinque, nei tre ma per me qualcuno potrebbe dire che è il miglior difensore del campionato. Forse non arrivo a dirlo ma è un giocatore che mi fa impazzire".

Trevisani, secondo noi, centra il punto: al Milan serve un giocatore pronto (ha 26 anni) e in grado di garantire non solo copertura e attenzione nell'uno contro uno (ottimo, visto come ha annullato Hojlund con il Napoli) ma anche piedi delicati, utili in fase di impostazione. Questa cosa manca terribilmente al Milan di Allegri, che ha notevoli problemi in fase di prima impostazione. Non a caso di dati di Gila in questo senso sono più che ottimi: 3.2 salvataggi a partita e 88% di precisione nei passaggi. 

Da sconosciuto a eccezionale: il cambio di rotta di Trevisani su Gila

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Gila lo conoscevano in pochi, ora per Trevisani è 'eccezionale'. Ma indovinate un po' chi l'ha portato alla Lazio? Eh sì, Igli Tare. Ecco perchè il link con il Milan è fortissimo. Ma attenzione alla concorrenza:

"Ti dico la verità, quando Tare l'ha preso alla Lazio io non lo conoscevo: l'ostracismo iniziale di Sarri mi faceva pensare che avevo ragione e invece mi sa che aveva ragione Tare. Nel secondo anno di Sarri, con Baroni e poi quest'anno ancora con Sarri ha tirato fuori una serie di prestazioni notevolissime. Un giocatore che si nota poco, forse perché non è un gigantone fisicamente per il calcio di oggi, forse perché la Lazio non facendo le coppe non ha questo modo di mettersi in mostra. Io trovo che Mario Gila sia un difensore centrale eccezionale. Il che vuol dire che può giocare alla Juve, all'Inter, al Milan e forse pure sopra".

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