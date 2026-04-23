Domenica si entra nel vivo con cinque partite distribuite nell’arco della giornata, fino al big match serale di San Siro tra Milan e Atalanta, fissato alle 20.45 e trasmesso in esclusiva su 'DAZN'. A chiudere il turno sarà il posticipo del lunedì tra Napoli e Bologna. Di seguito, il calendario completo.