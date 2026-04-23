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Serie A, svelati gli orari della 36ª giornata: ecco quando si gioca e dove vedere Milan-Atalanta

Saelemaekers e Kossounou in Atalanta-Milan
Il Milan affronterà l’Atalanta a San Siro nella 36ª giornata di Serie A: data, orario e programmazione tv del terzultimo turno di campionato
Redazione PM

La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della 36ª giornata del campionato 2025/26, definendo date, orari e copertura televisiva del terzultimo turno. Un passaggio cruciale della stagione, soprattutto per il Milan, che domenica 10 maggio ospiterà l’Atalanta in un match potenzialmente decisivo per la corsa Champions.

I rossoneri, infatti, hanno bisogno di 7 punti per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Se dovessero fare il proprio dovere nelle sfide precedenti contro Juventus e Sassuolo, la gara contro l’Atalanta potrebbe rappresentare lo snodo definitivo.

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Il programma completo della 36ª giornata

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Si parte venerdì 8 maggio con l’anticipo tra Torino e Sassuolo. Il sabato propone tre gare, tra cui spicca Lazio-Inter alle 18.00, anticipata per consentire alle due squadre di preparare la finale di Coppa Italia del 13 maggio. In serata toccherà alla Juventus, impegnata a Lecce.

Domenica si entra nel vivo con cinque partite distribuite nell’arco della giornata, fino al big match serale di San Siro tra Milan e Atalanta, fissato alle 20.45 e trasmesso in esclusiva su 'DAZN'. A chiudere il turno sarà il posticipo del lunedì tra Napoli e Bologna. Di seguito, il calendario completo.

  • Venerdì 08/05/2026, ore 20.45: Torino – Sassuolo (DAZN/SKY)

  • Sabato 09/05/2026, ore 15.00: Cagliari – Udinese (DAZN)

  • Sabato 09/05/2026, ore 18.00: Lazio – Inter (DAZN)

  • Sabato 09/05/2026, ore 20.45: Lecce – Juventus (DAZN/SKY)

  • Domenica 10/05/2026, ore 12.30: Verona – Como (DAZN)

  • Domenica 10/05/2026, ore 15.00: Cremonese – Pisa (DAZN)

  • Domenica 10/05/2026, ore 15.00: Fiorentina – Genoa (DAZN)

  • Domenica 10/05/2026, ore 18.00: Parma – Roma (DAZN/SKY)

  • Domenica 10/05/2026, ore 20.45: Milan – Atalanta (DAZN)

  • Lunedì 11/05/2026, ore 20.45: Napoli – Bologna (DAZN)

    • Il conto alla rovescia è iniziato: per il Milan, la 36ª giornata può valere una stagione intera.

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