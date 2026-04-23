ESCLUSIVA, Peppe Di Stefano: “Allegri è il garante del Milan. Ecco tutte le ultime novità di calciomercato”
Il programma completo della 36ª giornata—
Si parte venerdì 8 maggio con l’anticipo tra Torino e Sassuolo. Il sabato propone tre gare, tra cui spicca Lazio-Inter alle 18.00, anticipata per consentire alle due squadre di preparare la finale di Coppa Italia del 13 maggio. In serata toccherà alla Juventus, impegnata a Lecce.
Domenica si entra nel vivo con cinque partite distribuite nell’arco della giornata, fino al big match serale di San Siro tra Milan e Atalanta, fissato alle 20.45 e trasmesso in esclusiva su 'DAZN'. A chiudere il turno sarà il posticipo del lunedì tra Napoli e Bologna. Di seguito, il calendario completo.
Il conto alla rovescia è iniziato: per il Milan, la 36ª giornata può valere una stagione intera.
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