San Siro va verso il tutto esaurito per la sfida tra Milan e Cagliari, valida per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Saranno infatti 74mila i tifosi presenti sugli spalti in occasione dell'ultimo appuntamento della stagione. Il supporto del popolo rossonero sarà fondamentale per blindare la qualificazione in Champions League. Il Diavolo ha bisogno di una vittoria per avere la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta. In caso di pareggio o di sconfitta, invece, il destino della squadra di Massimiliano Allegri sarebbe appeso ai risultati di Roma, Como e Juventus, a loro volta impegnate contro Verona, Cremonese e Torino.
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Da Jake La Furia a Sarah Toscano: tutti i VIP attesi a San Siro per assistere a Milan-Cagliari | PM News
Il pubblico delle grandi occasioni a San Siro per Milan-Cagliari: tutto esaurito, debutto del nuovo home kit e tanti ospiti attesi sugli spalti
Debutta la nuova maglia: sfilata di ospiti nel parterre di San Siro—
Contro il Cagliari, il Milan scenderà in campo indossando il nuovo home kit ufficiale, presentato nella giornata di ieri. Oltre che dai calciatori, la nuova divisa rossonera verrà indossata anche da alcuni ospiti d'eccezione attesi sulle tribune di San Siro. Tra gli spettatori del match, infatti, ci saranno anche diversi volti noti del panorama musicale. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, saranno presenti al Meazza Jake La Furia (Leggenda del rap italiano), Sarah Toscano (attualmente impegnata nel suo tour), Clara e Sangiovanni (reduci dal lancio del loro ultimo singolo realizzato insieme).
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