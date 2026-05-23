San Siro va verso il tutto esaurito per la sfida tra Milan e Cagliari, valida per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Saranno infatti 74mila i tifosi presenti sugli spalti in occasione dell'ultimo appuntamento della stagione. Il supporto del popolo rossonero sarà fondamentale per blindare la qualificazione in Champions League. Il Diavolo ha bisogno di una vittoria per avere la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta. In caso di pareggio o di sconfitta, invece, il destino della squadra di Massimiliano Allegri sarebbe appeso ai risultati di Roma, Como e Juventus, a loro volta impegnate contro Verona, Cremonese e Torino.