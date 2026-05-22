Il Milan ha ufficializzato la prima maglia per la stagione 2026-27: il kit è in vendita già a partire da oggi, mentre farà il suo debutto ufficiale domenica 24 maggio a San Siro, nella sfida decisiva contro il Cagliari per ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League (ai rossoneri servono i tre punti). Dopo la scorsa stagione all'insegna dell'innovazione anche per i loghi, PUMA torna alla tradizione e riporta una maglia bellissima nella sua semplicità. Il nuovo kit rossonero ha le bande larghe nelle tradizionali strisce verticali e ricorda una maglia molto cara all'attuale allenatore del Milan Massimiliano Allegri: stagione 2010-11 terminata con la vittoria del 18esimo Scudetto della storia del Diavolo. In panchina c'era proprio Allegri: una maglia rimasta nella storia e che fa pensare a momenti importanti, come la doppietta di Pato nel derby o le prime partite al Milan di Ibrahimovic (qui tutte le immagini della nuova maglia).