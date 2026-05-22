Il Milan ha ufficializzato la prima maglia per la stagione 2026-27: il kit è in vendita già a partire da oggi, mentre farà il suo debutto ufficiale domenica 24 maggio a San Siro, nella sfida decisiva contro il Cagliari per ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League (ai rossoneri servono i tre punti). Dopo la scorsa stagione all'insegna dell'innovazione anche per i loghi, PUMA torna alla tradizione e riporta una maglia bellissima nella sua semplicità. Il nuovo kit rossonero ha le bande larghe nelle tradizionali strisce verticali e ricorda una maglia molto cara all'attuale allenatore del Milan Massimiliano Allegri: stagione 2010-11 terminata con la vittoria del 18esimo Scudetto della storia del Diavolo. In panchina c'era proprio Allegri: una maglia rimasta nella storia e che fa pensare a momenti importanti, come la doppietta di Pato nel derby o le prime partite al Milan di Ibrahimovic (qui tutte le immagini della nuova maglia).
MAGLIA MILAN
Svelata la prima maglia del Milan 2026-27: PUMA torna al passato che ricorda una stagione cara ad Allegri
I dettagli del nuovo kit PUMA e il messaggio del club—
La prima maglia del Milan per la stagione 2026-27 ricorda tantissimo quel kit. Ecco alcuni passaggi interessanti del comunicato del Milan che danno dettagli in più: "La scritta “From Milan to the World” rende omaggio a milioni di tifosi in tutto il mondo". Un omaggio dovuto a un pubblico che ha sempre sostenuto con amore e infinita passione i colori rossoneri. "Sul retro del collo, un sigillo in ceralacca custodisce lo stemma rossonero, impresso come una firma autentica", nel comunicato poi una frase davvero significativa sulla maglia: "Una lettera d’amore dedicata a chiunque si identifichi nei suoi colori". Bellissimo il messaggio del club, con la speranza che il lavoro di programmazione in vista della stagione riporti il Milan ad essere competitivo in Europa e sul tetto del calcio italiano.
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