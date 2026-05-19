Dal punto di vista visivo, la maglia propone bande larghe rossonere , presenti sia sul fronte sia sul retro del tessuto. Si tratta di un chiaro richiamo stilistico alla celebre maglia del Milan che, sempre sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri , conquistò lo Scudetto nella stagione 2010-2011 .

Prezzi, personalizzazione gratuita e info pre-order

Il club ha attivato una promozione speciale per i sostenitori più rapidi. Tutti i tifosi che completeranno l'acquisto effettuando l'accesso con il proprio account Rossoneri Rewards (il programma fedeltà ufficiale di AC Milan) avranno diritto alla personalizzazione gratuita della maglia. Il vantaggio è valido sia per i vecchi iscritti sia per chi decide di registrarsi al programma durante la fase di acquisto.