PIANETAMILAN la storia maglie milan Nuova prima maglia Milan 2026-2027: il club lancia il pre-order e un regalo per i tifosi

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Nuova prima maglia Milan 2026-2027: il club lancia il pre-order e un regalo per i tifosi

La nuova prima maglia (Home Kit) del Milan per la stagione 2026-2027 è già disponibile in pre-order
Il Milan lancia la nuova prima maglia (Home Kit) per la stagione 2026-2027 in pre-order. Design a bande larghe stile 2011, prezzo della versione Authentic, info sulla personalizzazione gratis e tutto ciò che c'è da sapere nel nostro articolo
Daniele Triolo Redattore 

Milan, in pre-order la nuova prima maglia 2026-2027: dettagli, prezzo e il debutto a San Siro

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Le indiscrezioni circolate in rete negli ultimi giorni hanno trovato conferma ufficiale. Dopo gli spoiler fotografici di alcune divise già messe in vendita in alcuni negozi il Milan ha rotto gli indugi.

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito web ufficiale, il club rossonero ha annunciato che la nuova prima maglia (Home Kit) per la stagione 2026-2027 - prodotta sempre dall'azienda tedesca PUMA - è ufficialmente disponibile in pre-ordine a partire da oggi, martedì 19 maggio 2026, sullo store online ufficiale della società di Via Aldo Rossi.

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Il design: un ritorno alle radici dello Scudetto 2011

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Come si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal club, la nuova divisa da gioco:

"Torna alle radici rossonere attraverso l'estetica più iconica del Club. Un look distintivo, inconfondibilmente rossonero, che attraversa generazioni e conferma il legame profondo con la propria storia".

Dal punto di vista visivo, la maglia propone bande larghe rossonere, presenti sia sul fronte sia sul retro del tessuto. Si tratta di un chiaro richiamo stilistico alla celebre maglia del Milan che, sempre sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, conquistò lo Scudetto nella stagione 2010-2011.

Prezzi, personalizzazione gratuita e info pre-order

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Il club ha attivato una promozione speciale per i sostenitori più rapidi. Tutti i tifosi che completeranno l'acquisto effettuando l'accesso con il proprio account Rossoneri Rewards (il programma fedeltà ufficiale di AC Milan) avranno diritto alla personalizzazione gratuita della maglia. Il vantaggio è valido sia per i vecchi iscritti sia per chi decide di registrarsi al programma durante la fase di acquisto.

  • Per effettuare la prenotazione della nuova divisa è possibile accedere direttamente alla sezione dedicata dello Store Ufficiale AC Milan.

  • Il prezzo di listino per la versione 'Authentic' (la stessa indossata dai calciatori in campo) è fissato a € 150,00.

    • La data dell'ufficialità al pubblico e l'esordio in Serie A

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    La nuova maglia casalinga verrà mostrata ufficialmente al pubblico in tutti i suoi dettagli nella giornata di venerdì 22 maggio 2026.

    Il debutto sul terreno di gioco da parte della Prima Squadra guidata da Allegri è previsto in concomitanza con Milan-Cagliari, match valido per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, in programma a 'San Siro' domenica 24 maggio alle ore 20:45.

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