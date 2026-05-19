Milan, la rivoluzione di Cardinale: spunta la clamorosa idea del ritorno di Galliani al posto di Furlani
Il design: un ritorno alle radici dello Scudetto 2011—
Come si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal club, la nuova divisa da gioco:
"Torna alle radici rossonere attraverso l'estetica più iconica del Club. Un look distintivo, inconfondibilmente rossonero, che attraversa generazioni e conferma il legame profondo con la propria storia".
Dal punto di vista visivo, la maglia propone bande larghe rossonere, presenti sia sul fronte sia sul retro del tessuto. Si tratta di un chiaro richiamo stilistico alla celebre maglia del Milan che, sempre sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, conquistò lo Scudetto nella stagione 2010-2011.
Prezzi, personalizzazione gratuita e info pre-order—
Il club ha attivato una promozione speciale per i sostenitori più rapidi. Tutti i tifosi che completeranno l'acquisto effettuando l'accesso con il proprio account Rossoneri Rewards (il programma fedeltà ufficiale di AC Milan) avranno diritto alla personalizzazione gratuita della maglia. Il vantaggio è valido sia per i vecchi iscritti sia per chi decide di registrarsi al programma durante la fase di acquisto.
La data dell'ufficialità al pubblico e l'esordio in Serie A—
La nuova maglia casalinga verrà mostrata ufficialmente al pubblico in tutti i suoi dettagli nella giornata di venerdì 22 maggio 2026.
Il debutto sul terreno di gioco da parte della Prima Squadra guidata da Allegri è previsto in concomitanza con Milan-Cagliari, match valido per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, in programma a 'San Siro' domenica 24 maggio alle ore 20:45.
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