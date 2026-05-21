L'analisi di PM

La continuità tecnica può essere il pilastro del futuro del Milan. Trattenere Massimiliano Allegri in panchina permetterebbe di non buttare via quanto di buono visto e fatto in questa stagione, avendo già le basi per un buon 3-5-2. Una rivoluzione totale a livello di guida tecnica e societaria rischierebbe di arrivare in ritardo, visto che siamo già a fine maggio e il mercato è già alle porte. Con i ricavi della Champions League garantiti, il Milan avrebbe la forza economica per supportare le richieste sul mercato di Allegri, come ad esempio Leon Goretzka, che potrebbe spostare gli equilibri in Serie A.