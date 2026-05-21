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Pellegatti: “Fonti mi danno Furlani fuori”, ecco il punto su Allegri e Ibrahimovic

Pellegatti: 'Fonti mi danno Furlani fuori', ecco il punto su Allegri e Ibrahimovic
Clamoroso Milan: Carlo Pellegatti lancia l'indiscrezione sull'addio di Furlani e il ruolo di Ibrahimovic. Ecco cosa chiede Allegri per restare al Milan. Il punto da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

La partita contro il Cagliari può decidere tutto il futuro del Milan: i rossoneri potrebbero cambiare molto, ma la qualificazione in Champions League resta fondamentale. Giocare la massima competizione europea sposta circa 100 milioni di euro, come detto da Massimiliano Allegri. Lo stesso allenatore livornese avrebbe garantito un rinnovo da 6 milioni di euro fino al 2028. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato proprio del futuro dell'organigramma del Milan, compresa la posizione di Furlani e Ibrahimovic. Ecco le sue parole da 'YouTube'.

Milan, Pellegatti sul futuro di Furlani e Ibrahimovic

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"Sarei molto sorpreso di vedere Furlani anche il prossimo anno come amministratore delegato del Milan. Diverse fonti mi danno Furlani fuori. Mi fanno capire che non è gradito il fatto che Ibrahimovic lasci il Milan per fare l'opinionista ai Mondiali 2026. Al momento la sua posizione appare meno forte. Con una linea di comando chiara, si potrà tornare a sperare. Se si va in Champions League, tra una settimana avremo l'organigramma rossonero chiaro. L'intenzione di Allegri è quella di restare al Milan, ma non vuole più ingerenze oltre ai giocatori forti, l'allenatore attende una risposta concreta".

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L'analisi di PM

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La continuità tecnica può essere il pilastro del futuro del Milan. Trattenere Massimiliano Allegri in panchina permetterebbe di non buttare via quanto di buono visto e fatto in questa stagione, avendo già le basi per un buon 3-5-2. Una rivoluzione totale a livello di guida tecnica e societaria rischierebbe di arrivare in ritardo, visto che siamo già a fine maggio e il mercato è già alle porte. Con i ricavi della Champions League garantiti, il Milan avrebbe la forza economica per supportare le richieste sul mercato di Allegri, come ad esempio Leon Goretzka, che potrebbe spostare gli equilibri in Serie A.

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