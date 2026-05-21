Milan-Goretzka, arriva la conferma di Moretto: “Ha parlato con tutti, ecco quando darà la risposta definitiva”
I precedenti con il Milan: Guida ha arbitrato i rossoneri più di tutte—
Finora Guida ha incontrato il Milan per ben 42 volte nella sua carriera: si tratta in assoluto della squadra che ha diretto più volte da quando è nel massimo campionato.
Il suo bilancio complessivo con i rossoneri recita:
L'ultimo incrocio cronologico risale allo scorso 15 marzo 2026, in occasione di Lazio-Milan 1-0 di campionato, match deciso dalla rete siglata da Gustav Isaksen al 25' di gioco.
Lo score con il Cagliari e l'ultimo rendez-vous stagionale—
Sono invece 17 i precedenti complessivi del fischietto campano con la compagine sarda. Lo score di Guida con gli isolani è composto da:
L'ultimo rendez-vous ufficiale con i rossoblù è andato in scena di recente, lo scorso 24 gennaio 2026, nel match Fiorentina-Cagliari 1-2 di campionato. In quella sfida andarono a segno Semih Kılıçsoy al 31' e Marco Palestra al 47' per i sardi, prima della rete della bandiera viola firmata da Marco Brescianini al 74'.
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