PIANETAMILAN partite arbitri var Milan-Cagliari, designato l’arbitro della “finale Champions”: ultimo precedente infausto

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Milan-Cagliari, designato l’arbitro della “finale Champions”: ultimo precedente infausto

Marco Guida sarà arbitro di Milan-Cagliari di Serie A
Sarà Marco Guida, classe 1981, della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), l'arbitro di Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026. Tutti i nomi della squadra arbitrale, i precedenti e chi c'è al VAR
Daniele Triolo Redattore 

Sarà Marco Guida, classe 1981 della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), a dirigere Milan-Cagliari, partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 24 maggio 2026, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano.

L'arbitro Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti e Filippo Bercigli. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i rossoblù di Fabio Pisacane, invece, sarà Giovanni Ayroldi. Infine, al V.A.R. è stato designato Rosario Abisso, che sarà assistito nel suo compito dall'AVAR Daniele Chiffi.

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Finora Guida ha incontrato il Milan per ben 42 volte nella sua carriera: si tratta in assoluto della squadra che ha diretto più volte da quando è nel massimo campionato.

Il suo bilancio complessivo con i rossoneri recita:

  • 20 vittorie

  • 11 pareggi

  • 11 sconfitte

    • L'ultimo incrocio cronologico risale allo scorso 15 marzo 2026, in occasione di Lazio-Milan 1-0 di campionato, match deciso dalla rete siglata da Gustav Isaksen al 25' di gioco.

    Lo score con il Cagliari e l'ultimo rendez-vous stagionale

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    Sono invece 17 i precedenti complessivi del fischietto campano con la compagine sarda. Lo score di Guida con gli isolani è composto da:

  • 8 vittorie

  • 4 pareggi

  • 5 sconfitte

    • L'ultimo rendez-vous ufficiale con i rossoblù è andato in scena di recente, lo scorso 24 gennaio 2026, nel match Fiorentina-Cagliari 1-2 di campionato. In quella sfida andarono a segno Semih Kılıçsoy al 31' e Marco Palestra al 47' per i sardi, prima della rete della bandiera viola firmata da Marco Brescianini al 74'.

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