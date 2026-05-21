Sarà Marco Guida, classe 1981, della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), l'arbitro di Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026. Tutti i nomi della squadra arbitrale, i precedenti e chi c'è al VAR

Sarà Marco Guida , classe 1981 della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), a dirigere Milan-Cagliari , partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 24 maggio 2026, alle ore 20:45 , allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano.

L'arbitro Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti e Filippo Bercigli. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i rossoblù di Fabio Pisacane, invece, sarà Giovanni Ayroldi. Infine, al V.A.R. è stato designato Rosario Abisso, che sarà assistito nel suo compito dall'AVAR Daniele Chiffi.