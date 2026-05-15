Milan, la risposta dei tifosi a Cardinale: “Richiama Maldini per vincere”. Le reazioni sui social | PM
I precedenti recenti con Sozza—
Torniamo all'arbitro della partita, ovvero il signor Sozza. Ecco i precedenti recenti con il Diavolo: nel 2025-26 ha incontrato due volte il Milan in Serie A. Pareggio per 0-0 contro la Juventus e vittoria per 1-0 nel derby di andata contro l'Inter. In quella partita ci fu un rigore dato ai nerazzurri dubbio e dopo il controllo VAR sul contatto tra Pavlović e Thuram. La scorsa stagione, due partite e due sconfitte per il Milan con Sozza in campionato: contro il Torino e contro il Napoli. Mentre vittoria nella finale di Supercoppa Italiana sempre contro l'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA