L'arbitro della partita Genoa-Milan, sarà il signor Simone Sozza della sezione AIA di Seregno. Ecco chi ci sarà al VAR e i precedenti con il club rossonero

Il Milan si appresta a giocare una partita importantissima contro il Genoa : la gara, valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A 2025-26, è in programma domenica 17 maggio alle ore 12:00 presso lo stadio 'Ferraris' di Genova. Ecco chi dirigerà l'incontro. L' arbitro della partita sarà il signor Simone Sozza della sezione AIA di Seregno. Sarà coadiuvato dal quarto uomo Marchetti con gli assistenti Lo Cicero e Cecconi. Al VAR la coppia Mazzoleni-Paganessi .

Genoa-Milan partita cruciale

Come detto, è una gara cruciale per il presente e il futuro del Milan: c'è solo la vittoria come risultato possibile. Sì, perché dopo avere raccolto solo 7 punti in 8 giornate di Serie A, i rossoneri devono vincere contro il Grifone e il Cagliari per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Giocare la massima competizione europea è vitale per il bilancio e non solo. Premi UEFA e ricavi, garantirebbero anche un mercato con più disponibilità economica e il blasone della competizione, potrebbe attirare giocatori forti (Goretzka per fare un esempio).