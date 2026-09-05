Milan, Amorim: "Voto al mercato? Per me è 10". Tomori, Camarda e l'infortunio di Gabbia

Ruben Amorim aveva promesso delle delucidazioni sul mercato durante la conferenza alla vigilia di Milan-Venezia e delucidazioni sono arrivate alla vigilia di Juventus-Milan:

"Sono abituato a stare con Cardinale e Calvelli ogni giorno con me, è normale. Sono molto contento del calciomercato: abbiamo alcuni giocatori nuovi che sono top player e ci aiuteranno ora e in futuro, questo è il nostro obiettivo".

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L'analisi di Amorim sui nuovi acquisti: l'attesa per Moreira e Hutchinson

Ricordiamo che il Milan ha chiuso delle operazioni molto importanti in entrata: Ramos va a rinforzare l'attacco e si è già visto che è una prima punta perfetta per il gioco di Amorim. Stesso discorso per Gila in difesa. Devono ancora debuttare Moreira e Hutchinson.

L'identikit tattico dei nuovi innesti pronti all'esordio:

Diego Moreira: l'esterno portoghese può giocare sia come quarto di centrocampo sia come trequartista e sulla carta può essere decisivo per questa stagione.

l'esterno portoghese può giocare sia come quarto di centrocampo sia come trequartista e sulla carta può essere decisivo per questa stagione. Omari Hutchinson: l'inglese, invece, è un trequartista brevilineo che verrà impiegato a destra nel 3-4-2-1 di Amorim.

l'inglese, invece, è un trequartista brevilineo che verrà impiegato a destra nel 3-4-2-1 di Amorim. Sankhoun Diawara: si tratta invece di un investimento per la difesa del futuro, anche se potrà trovare già spazio in stagione.

L'allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa anche di come vengono scelti i calciatori:

"Voglio spendere alcune parole su come lavoriamo. Tutti devono essere d'accordo su chi portare al Milan: se qualcuno non è d'accordo non si prende il giocatore. Siamo stati allineati su tutti i calciatori presi e siamo sicuri che faranno bene al Milan".

Il retroscena sul reintegro di Tomori, lo stop di Gabbia e il voto al mercato

"Abbiamo avuto il problema con Gabbia e non sappiamo cosa accadrà e quanto durerà. Somiglia alla situazione avuta con Gila durante la preparazione. Giocheremo 4 partite in 10 giorni, voglio essere sicuro. Tomori è in una buona condizione ed è un nostro giocatore. Per me la priorità resta la squadra e la decisione migliore era reintegrare Tomori".

Non poteva mancare una spiegazione per il reintegro di Tomori:

Da capire quindi quanto starà fuori dal campo Matteo Gabbia: il centrale rossonero ha un fastidio alla caviglia e non ci sarà contro la Juventus. Potrebbe rientrare direttamente dopo la lunga sosta per le partite delle nazionali.

Amorim ha poi dato un voto al mercato rossonero:

"Se devo dare un voto al mercato per me è 10. Ho la migliore squadra del mondo. Tutti i calciatori che abbiamo preso sono perfetti per noi".

Il Diavolo poteva prendere un altro attaccante? Amorim risponde:

"Non sappiamo se un giorno saremo corti, ma Camarda avrà il suo spazio. I tre davanti possono anche ruotare visto che in Italia si gioca molto a uomo. Pulisic ci può aiutare. Nessuna squadra al mondo ha tutte le caratteristiche per tutte le situazioni".

L'allenatore rossonero è stato chiarissimo più volte: Camarda è il vice Ramos e dovrà essere messo in campo quando ci sarà la necessità di farlo. Solo in questo modo potrà crescere e giocare con continuità.