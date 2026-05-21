Ricordiamo che in caso di vittoria contro il Cagliari e qualificazione alla prossima edizione della Champions League, scatterebbe il rinnovo di contratto automatico per Massimiliano Allegri. Scadenza 2028 con 6 milioni di euro a stagione. Difficile, quasi impossibile, pensare che RedBird decida di esonerare l'allenatore toscano con un peso a bilancio così alto. La Champions League può essere il lucchetto sul futuro rossonero di Allegri (sempre che non sia l'allenatore a volersene andare). L'impatto di una possibile conferma dell'allenatore livornese potrebbe essere positiva per questi motivi: il Milan non ripartirebbe con un'altra rivoluzione, ma avrebbe già le basi per il futuro con il 3-5-2 di quest'anno. Resterebbe probabilmente Modric, tra i migliori in stagione e si potrebbe chiudere per Goretzka, che sarebbe un colpo perfetto per i rossoneri e per giocare la Champions League. Senza la massima competizione europea, sarebbe quasi impossibile avere giocatori di un certo spessore dal mercato e sarebbe necessario un sacrificio per il bilancio, come lo è stato Reijnders la scorsa estate.