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Pedullà sul futuro di Allegri: “Il Napoli aspetta”, ma il volere di Cardinale può decidere tutto

Pedullà sul futuro di Allegri: 'Il Napoli aspetta', ma il volere di Cardinale può decidere tutto
Il Milan si gioca 100 milioni contro il Cagliari. Alfredo Pedullà svela il futuro della panchina: ecco cosa vorrebbe Cardinale per Massimiliano Allegri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Manca una sola partita alla fine della stagione e il Milan si gioca ancora la matematica certezza di giocare la prossima edizione della Champions League. I rossoneri devono vincere contro il Cagliari senza pensare ai risultati delle altre. Il destino di Massimiliano Allegri potrebbe dipendere proprio da questa ultima partita, visto che sposterebbe molto a livello economico: premi UEFA e ricavi, Allegri ha parlato di 100 milioni di euro. A parlare del possibile walzer allenatori in Serie A ci ha pensato il giornalista Alfredo Pedullà con un post sul social X. Ecco le ultime sul mercato delle panchine italiane.

Milan, Pedullà sul futuro di Allegri

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"Sarri sondato dal Fenerbahce, ma ormai è tardi". Scrive il giornalista, che poi aggiorna sul possibile futuro dell'attuale allenatore della Lazio: "Il Napoli non aspetterà a lungo, l’Atalanta ha alzato il pressing". Un intreccio che potrebbe anche riguardare l'attuale allenatore del Milan, Massimiliano Allegri: "Il Napoli aspetta gli sviluppi per Allegri e tiene sempre in caldo Italiano". Pedullà però sottolinea come Gerry Cardinale vorrebbe trattenere al Milan l'allenatore livornese. Un'indiscrezione che conferma anche le voci di questi ultimi giorni: il numero uno di RedBird vorrebbe dare continuità al progetto rossonero partendo dall'uomo che già siede sulla panchina rossonera.

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L'analisi di Pianeta Milan: l'impatto di Allegri

Ricordiamo che in caso di vittoria contro il Cagliari e qualificazione alla prossima edizione della Champions League, scatterebbe il rinnovo di contratto automatico per Massimiliano Allegri. Scadenza 2028 con 6 milioni di euro a stagione. Difficile, quasi impossibile, pensare che RedBird decida di esonerare l'allenatore toscano con un peso a bilancio così alto. La Champions League può essere il lucchetto sul futuro rossonero di Allegri (sempre che non sia l'allenatore a volersene andare). L'impatto di una possibile conferma dell'allenatore livornese potrebbe essere positiva per questi motivi: il Milan non ripartirebbe con un'altra rivoluzione, ma avrebbe già le basi per il futuro con il 3-5-2 di quest'anno. Resterebbe probabilmente Modric, tra i migliori in stagione e si potrebbe chiudere per Goretzka, che sarebbe un colpo perfetto per i rossoneri e per giocare la Champions League. Senza la massima competizione europea, sarebbe quasi impossibile avere giocatori di un certo spessore dal mercato e sarebbe necessario un sacrificio per il bilancio, come lo è stato Reijnders la scorsa estate.

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