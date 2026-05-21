Durata: contratto triennale (scadenza fissata al 30 giugno 2029) con opzione per una quarta stagione.

Ingaggio: stipendio da 5 milioni di euro netti all'anno più bonus.

Affinché l'affare vada definitivamente in porto, manca però l'ultimo e decisivo tassello: la matematica qualificazione dei rossoneri alla prossima edizione della Champions League. Il verdetto arriverà domenica sera a San Siro, dove la squadra di Massimiliano Allegri affronterà il Cagliari di Fabio Pisacane, ormai salvo e senza assilli di classifica.

Il retroscena tattico e i contatti diretti con Allegri — 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, analizzando l'operazione, ha rivelato come l'ex stella di Bochum e Schalke 04 abbia già avuto diversi colloqui telefonici diretti con Allegri. Nelle idee tattiche dell'allenatore toscano, il tedesco è destinato a prendere il posto di Youssouf Fofana come mezzala destra nel 3-5-2. Rispetto al francese, Goretzka garantisce maggiore fisicità, potenza e una spiccata capacità di inserimento, come testimoniano i 5 gol messi a segno nell'ultima stagione.

A confermare e blindare totalmente lo stato avanzato della trattativa è intervenuto il noto giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, attraverso un video pubblicato sul canale ufficiale YouTube di Fabrizio Romano:

"Allegri e Goretzka sono settimane che parlano. Goretzka è in trattativa con il Milan da più di un mese, ha parlato con tutti all'interno della dirigenza. Ha parlato sia con Allegri, chiaramente, che è una figura chiave, sia con la parte sportiva, quindi Igli Tare, e ha parlato con Giorgio Furlani. Ha parlato davvero con tutti".

L'importanza della Champions e le tempistiche della decisione — Moretto ha poi ribadito l'assoluta centralità dell'Europa che conta nei pensieri del numero 8 del Bayern Monaco:

"Il tedesco vuole decidere a giochi fatti, vuole capire se il Milan entrerà in Champions League. La competizione è fondamentale perché lui vuole continuare a competere per vincere, vuole arrivare al finale di carriera con motivazioni forti e grandi stimoli. Io credo che nei prossimi giorni, a partire dalla prossima settimana, Goretzka capirà effettivamente quali saranno i punti fermi del nuovo Milan e poi dirà sì o no. Siamo ancora in questa fase, non c'è una decisione definitiva, però ci stiamo avvicinando".

Per il Milan si tratterebbe di un innesto di livello internazionale a costo zero. Dal punto di vista fisico il giocatore è integro, forte dei suoi 2.348 minuti giocati in 47 presenze stagionali. Goretzka vede nel Diavolo la prossima grande meta della sua gloriosa carriera e andrebbe a comporre con Luka Modrić e Adrien Rabiot una mediana di altissimo profilo per dare l'assalto allo Scudetto e recitare un ruolo da protagonista in Europa.