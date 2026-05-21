Come lo farà? Semplice, con una speciale mascherina protettiva per il volto, già intravista nel corso degli ultimi allenamenti a Milanello. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fornito tutti i dettagli sulla sua composizione tecnica.

L'accessorio è stato realizzato artigianalmente in un solo giorno dai tecnici di OrthoActivity a Milano, in fibra di carbonio. Lavorata direttamente sul calco del volto del numero 14 rossonero non appena il gonfiore post-trauma e l'operazione sono svaniti. La struttura è un po' più ampia sul lato sinistro, proprio per proteggere al meglio la zona interessata dalla frattura.