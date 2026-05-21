E ora il fuoriclasse croato sembra pronto a tornare in campo da titolare in Milan-Cagliari di domenica 24 maggio, alle ore 20:45, per aiutare la squadra a conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.
Come lo farà? Semplice, con una speciale mascherina protettiva per il volto, già intravista nel corso degli ultimi allenamenti a Milanello. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fornito tutti i dettagli sulla sua composizione tecnica.
Fibra di carbonio e 150 grammi. I segreti della maschera di Modrić—
Si tratta di una mascherina di appena 150 grammi di peso, di colore nero, dotata al suo interno di materiale antiscivolo per aderire perfettamente al volto del Pallone d'Oro 2018.
L'accessorio è stato realizzato artigianalmente in un solo giorno dai tecnici di OrthoActivity a Milano, in fibra di carbonio. Lavorata direttamente sul calco del volto del numero 14 rossonero non appena il gonfiore post-trauma e l'operazione sono svaniti. La struttura è un po' più ampia sul lato sinistro, proprio per proteggere al meglio la zona interessata dalla frattura.
I numeri della stagione del Pallone d'Oro in maglia rossonera—
Qualora, come sembra, Modrić scendesse in campo dal primo minuto in Milan-Cagliari, aggiornerebbe il suo importantissimo score stagionale, attualmente fermo a 2.836 minuti diluiti in 36 presenze tra Serie A (33), Coppa Italia (2) e Supercoppa Italiana (1).
L'apporto del fuoriclasse classe 1985 alla causa di Allegri finora è stato totale, come dimostrano i suoi numeri in campionato.
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