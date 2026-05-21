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Milan, miracolo Modrić per la Champions: i dettagli della maschera per il rientro contro il Cagliari

Luka Modric, centrocampista AC Milan, qui durante una seduta di allenamento con i rossoneri a Milanello
Il centrocampista croato Luka Modrić brucia i tempi dopo l'operazione allo zigomo: ecco come funziona la speciale maschera in carbonio pronta per Milan-Cagliari di domenica 24 maggio (ore 20:45) a San Siro
Daniele Triolo Redattore 

L'infortunio subito durante l'ultimo Milan-Juventus e la conseguente operazione – il 27 aprile scorso – per la frattura complessa dello zigomo sinistro sembrava aver messo fuori causa Luka Modrić fino a fine stagione.

In realtà, il centrocampista croato ha bruciato i tempi previsti per il recupero (inizialmente fissati in 6-8 settimane), tornando in panchina a disposizione di mister Massimiliano Allegri già per Genoa-Milan della scorsa domenica.

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E ora il fuoriclasse croato sembra pronto a tornare in campo da titolare in Milan-Cagliari di domenica 24 maggio, alle ore 20:45, per aiutare la squadra a conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Come lo farà? Semplice, con una speciale mascherina protettiva per il volto, già intravista nel corso degli ultimi allenamenti a Milanello. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fornito tutti i dettagli sulla sua composizione tecnica.

Fibra di carbonio e 150 grammi. I segreti della maschera di Modrić

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Si tratta di una mascherina di appena 150 grammi di peso, di colore nero, dotata al suo interno di materiale antiscivolo per aderire perfettamente al volto del Pallone d'Oro 2018.

L'accessorio è stato realizzato artigianalmente in un solo giorno dai tecnici di OrthoActivity a Milano, in fibra di carbonio. Lavorata direttamente sul calco del volto del numero 14 rossonero non appena il gonfiore post-trauma e l'operazione sono svaniti. La struttura è un po' più ampia sul lato sinistro, proprio per proteggere al meglio la zona interessata dalla frattura.

I numeri della stagione del Pallone d'Oro in maglia rossonera

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Qualora, come sembra, Modrić scendesse in campo dal primo minuto in Milan-Cagliari, aggiornerebbe il suo importantissimo score stagionale, attualmente fermo a 2.836 minuti diluiti in 36 presenze tra Serie A (33), Coppa Italia (2) e Supercoppa Italiana (1).

L'apporto del fuoriclasse classe 1985 alla causa di Allegri finora è stato totale, come dimostrano i suoi numeri in campionato.

  • I Gol (2): segnati il 14 settembre 2025 a 'San Siro' contro il Bologna e il 13 febbraio 2026 sul campo del Pisa.

  • Gli Assist (3): forniti il 29 agosto 2025 a Lecce per Ruben Loftus-Cheek, il 24 ottobre 2025 a 'San Siro' contro il Pisa per Zachary Athekame e il 25 gennaio 2026 a Roma per Koni De Winter.

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