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Il Milan si gioca la Champions con il ‘miracolo’ Modrić: tornerà titolare con la maschera protettiva

Luka Modric, centrocampista AC Milan, qui durante una seduta di allenamento con i rossoneri a Milanello
Le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan-Cagliari di domenica 20 maggio alle ore 20:45 a 'San Siro': Massimiliano Allegri ritrova a sorpresa Luka Modrić a centrocampo per sfatare il tabù casalingo e centrare la Champions League
Daniele Triolo Redattore 

Mancano solo 90 minuti per chiudere la stagione 2025-2026 del Milan. Un'annata non totalmente positiva per la squadra di Massimiliano Allegri: sfumate a dicembre la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, i rossoneri hanno accarezzato il sogno Scudetto fino a metà marzo grazie alla vittoria nel derby. Poi, il crollo: 5 sconfitte in 7 partite che hanno rimesso in discussione una qualificazione in Champions League che sembrava ormai blindata.

Domenica 24 maggio, alle ore 20:45, contro il Cagliari a 'San Siro' servirà una vittoria a tutti i costi. Mike Maignan e compagni, consapevoli dell'importanza del match, hanno chiesto e ottenuto di andare in ritiro a Milanello da venerdì mattina, replicando la mossa che ha portato al successo per 2-1 contro il Genoa.

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La strategia di Allegri e la situazione del Cagliari

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Il Cagliari di Fabio Pisacane arriverà a Milano senza pressioni, forte della salvezza aritmetica ottenuta nell'ultimo weekend contro il Torino. Proprio per questo, Allegri sta martellando lo spogliatoio con un mantra preciso: nessuno regalerà niente. Il programma settimanale prevede:

  • Oggi: doppia seduta di allenamento.

  • Domani: giorno di riposo per staccare la spina.

  • Da venerdì: ritiro blindato fino al fischio d'inizio del match

    • Probabili formazioni: due ballottaggi e il "miracolo" Modrić

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    Allegri -prevede solo due cambi rispetto all'undici che ha superato il Genoa. Il primo è in attacco, dove Niclas Füllkrug insidia Santiago Giménez per una maglia da titolare.

    La vera sorpresa è però in cabina di regia. Luka Modrić è pronto a tornare titolare con una maschera protettiva. Il centrocampista croato sembrava aver chiuso la stagione il 26 aprile scorso dopo uno scontro di gioco con Manuel Locatelli in Milan-Juventus (0-0), costato a Modrić l'operazione per una frattura complessa dello zigomo sinistro.

    Il croato avrebbe dovuto preservarsi per i Mondiali, ma la voglia di Champions con il Milan ha accelerato i tempi: dopo la panchina a Marassi e i primi allenamenti completi con il gruppo, la sua presenza dal primo minuto è ormai altamente probabile.

    Sfatare il tabù San Siro

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    L'esperienza del croato servirà anche a rompere un digiuno casalingo che preoccupa l'ambiente. Il Milan non vince in casa dal 21 marzo (3-2 al Torino). Da quel momento sono arrivati tre passi falsi consecutivi tra le mura amiche, con due sconfitte ed un pareggio:

  • Milan-Udinese 0-3

  • Milan-Juventus 0-0

  • Milan-Atalanta 2-3

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