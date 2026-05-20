Mancano solo 90 minuti per chiudere la stagione 2025-2026 del Milan . Un'annata non totalmente positiva per la squadra di Massimiliano Allegri : sfumate a dicembre la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, i rossoneri hanno accarezzato il sogno Scudetto fino a metà marzo grazie alla vittoria nel derby. Poi, il crollo: 5 sconfitte in 7 partite che hanno rimesso in discussione una qualificazione in Champions League che sembrava ormai blindata.

Domenica 24 maggio, alle ore 20:45, contro il Cagliari a 'San Siro' servirà una vittoria a tutti i costi. Mike Maignan e compagni, consapevoli dell'importanza del match, hanno chiesto e ottenuto di andare in ritiro a Milanello da venerdì mattina, replicando la mossa che ha portato al successo per 2-1 contro il Genoa.