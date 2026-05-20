La strategia di Allegri e la situazione del Cagliari—
Il Cagliari di Fabio Pisacane arriverà a Milano senza pressioni, forte della salvezza aritmetica ottenuta nell'ultimo weekend contro il Torino. Proprio per questo, Allegri sta martellando lo spogliatoio con un mantra preciso: nessuno regalerà niente. Il programma settimanale prevede:
Probabili formazioni: due ballottaggi e il "miracolo" Modrić—
Allegri -prevede solo due cambi rispetto all'undici che ha superato il Genoa. Il primo è in attacco, dove Niclas Füllkrug insidia Santiago Giménez per una maglia da titolare.
La vera sorpresa è però in cabina di regia. Luka Modrić è pronto a tornare titolare con una maschera protettiva. Il centrocampista croato sembrava aver chiuso la stagione il 26 aprile scorso dopo uno scontro di gioco con Manuel Locatelli in Milan-Juventus (0-0), costato a Modrić l'operazione per una frattura complessa dello zigomo sinistro.
Il croato avrebbe dovuto preservarsi per i Mondiali, ma la voglia di Champions con il Milan ha accelerato i tempi: dopo la panchina a Marassi e i primi allenamenti completi con il gruppo, la sua presenza dal primo minuto è ormai altamente probabile.
Sfatare il tabù San Siro—
L'esperienza del croato servirà anche a rompere un digiuno casalingo che preoccupa l'ambiente. Il Milan non vince in casa dal 21 marzo (3-2 al Torino). Da quel momento sono arrivati tre passi falsi consecutivi tra le mura amiche, con due sconfitte ed un pareggio:
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