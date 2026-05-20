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Milan in ritiro prima del Cagliari: la mossa dello spogliatoio che può decidere il futuro di Allegri

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante una seduta di allenamento con i rossoneri a Milanello
Il Milan va in ritiro prima della partita di domenica sera a 'San Siro' contro il Cagliari per prendersi l'agognata Champions League. Ecco come la qualificazione può decidere il futuro di Massimiliano Allegri e tutti i nodi societari
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri ha il destino nelle proprie mani. Esattamente come la scorsa settimana, la qualificazione alla prossima Champions League dipende solo dai rossoneri: con una vittoria domenica 24 maggio (ore 20:45) a 'San Siro' contro il Cagliari, il Diavolo staccherà il pass per l'Europa che conta.

Sarà una sfida senza appello. Milan-Cagliari rappresenta l'ultimo atto di un campionato vissuto al vertice, prima del crollo tra metà marzo e metà maggio che ha visto la squadra perdere 5 partite su 7. Questa crisi ha rimesso in discussione l'obiettivo minimo stagionale fissato dal proprietario Gerry Cardinale.

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Per centrare l'importante traguardo, che, come rivelato da Allegri qualche settimana fa in conferenza stampa, può spostare di 100 milioni gli investimenti del Diavolo sul mercato estivo, il Milan torna in ritiro a Milanello. Ma questa volta c'è una novità sostanziale rispetto alla vigilia della trasferta vincente contro il Genoa:

  • Genoa-Milan: il ritiro era stato imposto dal tecnico Allegri a partire dal giovedì.

  • Milan-Cagliari: come confermato dal Corriere della Sera, è stata la squadra a proporlo a partire da venerdì mattina.

    • Mike Maignan e compagni hanno capito l'importanza di fare gruppo. Nel post-partita del Ferraris, anche Adrien Rabiot ha sottolineato il valore del sacrificio e della compattezza ritrovata. Elementi che hanno spinto il gruppo a riunirsi un'ultima volta prima del match decisivo.

    Il futuro di Allegri e il nodo Ibrahimović

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    Allegri ha apprezzato la mossa dei calciatori, ma il suo futuro resta un rebus. Milan-Cagliari sarà la sua ultima panchina rossonera? Ad oggi non ci sono certezze, ma lo scenario contrattuale è chiaro:

  • In caso di Champions: il contratto si prolungherà in automatico fino al 30 giugno 2028.

  • Aumento d'ingaggio: lo stipendio salirà da 5 a 6 milioni di euro netti a stagione.

    • La qualificazione darebbe ad Allegri un peso contrattuale maggiore nei confronti di Gerry Cardinale. Il fondatore di RedBird, a bocce ferme, valuterà l'operato di dirigenza e area tecnica.

    Resta però un'incognita: l'allenatore potrebbe decidere di non restare in rossonero anche in caso di obiettivo raggiunto. Allegri pretende infatti garanzie sul mercato e, soprattutto, chiarimenti gestionali, considerati i rapporti tesi con Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird per il club.

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