La svolta dello spogliatoio: scatta il ritiro—
Per centrare l'importante traguardo, che, come rivelato da Allegri qualche settimana fa in conferenza stampa, può spostare di 100 milioni gli investimenti del Diavolo sul mercato estivo, il Milan torna in ritiro a Milanello. Ma questa volta c'è una novità sostanziale rispetto alla vigilia della trasferta vincente contro il Genoa:
Mike Maignan e compagni hanno capito l'importanza di fare gruppo. Nel post-partita del Ferraris, anche Adrien Rabiot ha sottolineato il valore del sacrificio e della compattezza ritrovata. Elementi che hanno spinto il gruppo a riunirsi un'ultima volta prima del match decisivo.
Il futuro di Allegri e il nodo Ibrahimović—
Allegri ha apprezzato la mossa dei calciatori, ma il suo futuro resta un rebus. Milan-Cagliari sarà la sua ultima panchina rossonera? Ad oggi non ci sono certezze, ma lo scenario contrattuale è chiaro:
La qualificazione darebbe ad Allegri un peso contrattuale maggiore nei confronti di Gerry Cardinale. Il fondatore di RedBird, a bocce ferme, valuterà l'operato di dirigenza e area tecnica.
Resta però un'incognita: l'allenatore potrebbe decidere di non restare in rossonero anche in caso di obiettivo raggiunto. Allegri pretende infatti garanzie sul mercato e, soprattutto, chiarimenti gestionali, considerati i rapporti tesi con Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird per il club.
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