L'ultimo gol con la maglia del Milan risale a quasi 9 mesi fa, al 23 settembre 2025, in occasione della sfida contro il Lecce in Coppa Italia. In campionato, invece, il messicano non segna dal 9 maggio 2025 contro il Bologna di Vincenzo Italiano, accostato più e più volte al Milan come successore di Allegri.

Il confronto con il passato: Olivier Giroud — Il confronto con il passato, inoltre, rende il quadro della situazione ancora più chiaro. Nell'ultima stagione al Milan, quella del 2023-2024, Olivier Giroud ha chiuso la sua avventura al Milan con ben 15 gol e 8 assist in 47 partite tra Campionato, Coppa Italia ed Europa diventando un vero e proprio punto di riferimento per l'attacco rossonero. Una distanza enorme, sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista carismatico.

E pensare che quando Gimenez è arrivato a Milano l'idea era proprio quella di raccogliere l'eredità pesante lasciata dal bomber francese, entrato nei cuori di tutti i tifosi rossoneri grazie ai gol pesanti, come quello nel famoso derby contro l'Inter, e per il suo forte attaccamento ai colori rossoneri.

Nelle ultime settimane, tra infortuni vari e turnover, Allegri ha concesso a Gimenez più di un'occasione per 'spaccare', ma ogni possibilità è stata bruciata. In Casa Milan, infatti, prende sempre più quota l'idea di una possibile cessione al termine della stagione.

L'ultima possibilità, però, il calciatore ce l'avrà con il Mondiale: la competizione, infatti, potrebbe rilanciare il messicano, facendo cambiare idea al Milan. Intanto, però, i rossoneri non vogliano farsi trovare impreparati e, di conseguenza, stanno iniziando a sondare qualche nome per l'attacco. Che la storia d'amore con il Milan sia giunta al termine? Questo ce lo dirà solamente il tempo.