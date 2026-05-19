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Da erede di Giroud a problema offensivo: il caso Gimenez al Milan

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Genoa-Milan conferma per l'ennesima volta la stagione difficile di Santiago Gimenez: il confronto con Giroud e l'ipotesi addio...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La partita contro il Genoa è stato l'ennesimo punto basso della stagione calcistica di Santiago Gimenez, finito sempre di più ai margini del progetto di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese gli ha offerto la possibilità di giocare titolare, schierandolo al centro dell'attacco per affiancare il francese Christopher Nkunku, ma la risposta sul terreno di gioco, com sappiamo, non è stata sufficiente. E pensare che arrivò per essere l'erede di Olivier Giroud.

Milan, la stagione di Gimenez

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I numeri della stagione del bomber messicano, arrivato dal Feyenoord nel gennaio del 2025 per ben 30 milioni di euro, sono piuttosto impietosi: 15 presenze, di cui 10 da titolare, 851 minuti giocati e 0 gol e assist. Dei dati che, per un centravanti pagato cosi tanto, rappresentano una condanna tecnica difficile da sorvolare.

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L'ultimo gol con la maglia del Milan risale a quasi 9 mesi fa, al 23 settembre 2025, in occasione della sfida contro il Lecce in Coppa Italia. In campionato, invece, il messicano non segna dal 9 maggio 2025 contro il Bologna di Vincenzo Italiano, accostato più e più volte al Milan come successore di Allegri.

Il confronto con il passato: Olivier Giroud

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Il confronto con il passato, inoltre, rende il quadro della situazione ancora più chiaro. Nell'ultima stagione al Milan, quella del 2023-2024, Olivier Giroud ha chiuso la sua avventura al Milan con ben 15 gol e 8 assist in 47 partite tra Campionato, Coppa Italia ed Europa diventando un vero e proprio punto di riferimento per l'attacco rossonero. Una distanza enorme, sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista carismatico.

E pensare che quando Gimenez è arrivato a Milano l'idea era proprio quella di raccogliere l'eredità pesante lasciata dal bomber francese, entrato nei cuori di tutti i tifosi rossoneri grazie ai gol pesanti, come quello nel famoso derby contro l'Inter, e per il suo forte attaccamento ai colori rossoneri.

Nelle ultime settimane, tra infortuni vari e turnover, Allegri ha concesso a Gimenez più di un'occasione per 'spaccare', ma ogni possibilità è stata bruciata. In Casa Milan, infatti, prende sempre più quota l'idea di una possibile cessione al termine della stagione.

L'ultima possibilità, però, il calciatore ce l'avrà con il Mondiale: la competizione, infatti, potrebbe rilanciare il messicano, facendo cambiare idea al Milan. Intanto, però, i rossoneri non vogliano farsi trovare impreparati e, di conseguenza, stanno iniziando a sondare qualche nome per l'attacco. Che la storia d'amore con il Milan sia giunta al termine? Questo ce lo dirà solamente il tempo.

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