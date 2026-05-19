L'asse Cardinale-Ellison: l'intreccio Skydance e Paramount—
Stando alle indiscrezioni giornalistiche, un potenziale investitore di primissimo piano sarebbe già alle porte. Si tratta della famiglia di David Ellison, fondatore di Skydance Media e attuale amministratore delegato di Paramount Skydance Corporation.
I rapporti tra Gerry Cardinale e David Ellison (figlio di Larry Ellison, magnate cofondatore e Presidente di Oracle) sono eccellenti. RedBird ha infatti sostenuto con circa 1,8 miliardi di dollari (il 25% del totale) la recente e mastodontica operazione da 8 miliardi di dollari che ha portato all'acquisizione di Paramount da parte di Skydance. Una partnership nel Milan rappresenterebbe la naturale evoluzione di questo asse commerciale.
Il fattore diritti tv con CBS Sports e il pass Champions—
L'ingresso della famiglia Ellison nel mondo Milan garantirebbe un'enorme spinta strategica negli Stati Uniti d'America. Attraverso CBS Sports, l'universo Paramount detiene infatti i diritti televisivi esclusivi della Serie A e della Champions League per il territorio statunitense. Il principale broadcaster a stelle e strisce che trasmette le partite del Milan appartiene, di fatto, già all'ecosistema di David Ellison.
Qualora il Milan dovesse blindare l'accesso alla prossima Champions League battendo il Cagliari a San Siro domenica sera alle ore 20:45, la visibilità del brand rossonero sul network americano crescerebbe in modo esponenziale. Al momento, da New York è rimbalzata una smentita ufficiale sul possibile coinvolgimento di Ellison nel club di via Aldo Rossi. Tuttavia, negli ambienti finanziari l'impressione è che si tratti del classico gioco delle parti, mentre sotto traccia la trattativa prosegue.
© RIPRODUZIONE RISERVATA