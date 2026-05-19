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Intreccio Milan-Paramount: spunta Ellison per le quote societarie. Ma da New York arriva la smentita

Gerry Cardinale managing partner RedBird e proprietario AC Milan, potrebbe cedere una quota di minoranza del club rossonero a David Ellison
Ieri è arrivata un'indiscrezione di MilanoFinanza: Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, sarebbe pronto a cedere quote di minoranza del Milan a David Ellison (Skydance/Paramount). Tutti i dettagli e le ultime novità in questo articolo
Daniele Triolo Redattore 

Milan, svolta RedBird: Cardinale apre ad un socio di minoranza, spunta il colosso Skydance

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Proprietario del Milan dall'agosto 2022, Gerry Cardinale ha impresso una netta accelerazione al progetto rossonero. Attraverso il suo fondo di investimenti RedBird, l'imprenditore statunitense di origini italiane ha recentemente liquidato il vendor loan — il prestito del venditore stipulato all'epoca dell'acquisto — con il fondo Elliott della famiglia Singer, grazie al rifinanziamento ottenuto da Comvest. Sempre più centrale nelle dinamiche del club, Cardinale ha intensificato le sue visite in Italia per seguire da vicino la squadra e pianificare il futuro.

Proprio nelle ultime ore è emerso un nuovo, clamoroso scenario societario per il Milan targato RedBird. Secondo quanto rivelato da MilanoFinanza, Cardinale sarebbe pronto a cedere una quota di minoranza del club. L'obiettivo del patron è accogliere un nuovo partner strategico all'interno di una società destinata a un aumento vertiginoso del proprio valore di mercato. Complici la crescita costante dei ricavi e il progetto del nuovo stadio, sebbene questo sia in compartecipazione con l'Inter.

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L'asse Cardinale-Ellison: l'intreccio Skydance e Paramount

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Stando alle indiscrezioni giornalistiche, un potenziale investitore di primissimo piano sarebbe già alle porte. Si tratta della famiglia di David Ellison, fondatore di Skydance Media e attuale amministratore delegato di Paramount Skydance Corporation.

I rapporti tra Gerry Cardinale e David Ellison (figlio di Larry Ellison, magnate cofondatore e Presidente di Oracle) sono eccellenti. RedBird ha infatti sostenuto con circa 1,8 miliardi di dollari (il 25% del totale) la recente e mastodontica operazione da 8 miliardi di dollari che ha portato all'acquisizione di Paramount da parte di Skydance. Una partnership nel Milan rappresenterebbe la naturale evoluzione di questo asse commerciale.

Il fattore diritti tv con CBS Sports e il pass Champions

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L'ingresso della famiglia Ellison nel mondo Milan garantirebbe un'enorme spinta strategica negli Stati Uniti d'America. Attraverso CBS Sports, l'universo Paramount detiene infatti i diritti televisivi esclusivi della Serie A e della Champions League per il territorio statunitense. Il principale broadcaster a stelle e strisce che trasmette le partite del Milan appartiene, di fatto, già all'ecosistema di David Ellison.

Qualora il Milan dovesse blindare l'accesso alla prossima Champions League battendo il Cagliari a San Siro domenica sera alle ore 20:45, la visibilità del brand rossonero sul network americano crescerebbe in modo esponenziale. Al momento, da New York è rimbalzata una smentita ufficiale sul possibile coinvolgimento di Ellison nel club di via Aldo Rossi. Tuttavia, negli ambienti finanziari l'impressione è che si tratti del classico gioco delle parti, mentre sotto traccia la trattativa prosegue.

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