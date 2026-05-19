Ieri è arrivata un'indiscrezione di MilanoFinanza: Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, sarebbe pronto a cedere quote di minoranza del Milan a David Ellison (Skydance/Paramount). Tutti i dettagli e le ultime novità in questo articolo

Daniele Triolo Redattore 19 maggio - 13:00

Milan, svolta RedBird: Cardinale apre ad un socio di minoranza, spunta il colosso Skydance — Proprietario del Milan dall'agosto 2022, Gerry Cardinale ha impresso una netta accelerazione al progetto rossonero. Attraverso il suo fondo di investimenti RedBird, l'imprenditore statunitense di origini italiane ha recentemente liquidato il vendor loan — il prestito del venditore stipulato all'epoca dell'acquisto — con il fondo Elliott della famiglia Singer, grazie al rifinanziamento ottenuto da Comvest. Sempre più centrale nelle dinamiche del club, Cardinale ha intensificato le sue visite in Italia per seguire da vicino la squadra e pianificare il futuro.

Proprio nelle ultime ore è emerso un nuovo, clamoroso scenario societario per il Milan targato RedBird. Secondo quanto rivelato da MilanoFinanza, Cardinale sarebbe pronto a cedere una quota di minoranza del club. L'obiettivo del patron è accogliere un nuovo partner strategico all'interno di una società destinata a un aumento vertiginoso del proprio valore di mercato. Complici la crescita costante dei ricavi e il progetto del nuovo stadio, sebbene questo sia in compartecipazione con l'Inter.