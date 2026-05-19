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Milan, il destino di Allegri verrà deciso da Malagò? L’idea Nazionale prende quota

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Con le elezioni del nuovo Presidente FIGC ormai vicine, il tema più discusso è la scelta del C.T: da Allegri a...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La corsa alla presidenza della FIGC entra nel vivo e, insieme ad essa, si accende anche il dibattito legato alle scelte, strategie e scenari. La scelta di quello che sarà il nuovo Commissario tecnico rischia di diventare la vera chiave politica delle prossime elezioni, in programma a giugno. Tra grandi nomi, come quello di Massimiliano Allegri, ritorni ed incastri, lo scontro tra Malagò e Abete si prospetta di fuoco.

La data delle elezioni e i nomi dei nuovi possibili C.T

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Da una parte abbiamo Giovanni Malagò, dall'altra, per l'appunto, Giancarlo Abete. Come riferito da 'Tuttosport', il primo nome ha già fatto capire che, in caso di una scelta sbagliata legata alla guida tecnica della Nazionale, potrebbe addirittura mettere in gioco le dimissioni. Il secondo nome, quello di Abete, sa benissimo il peso della scelta: lui è stato l'ultimo presidente FIGC a vedere l'Italia ai Mondiali nell'edizione del 2014, uscita poi ai gironi.

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il 22 giugno sarà la data ufficiale dello scontro, ma entrambi sanno che la parte più delicata è quella di adesso: la scelta del nuovo CT. Attualmente, sulla panchina della Nazionale ad interim c'è Silvio Baldini, allenatore dell'Unger 21 che guiderà la nazionale nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia.

L'ipotesi Allegri

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Nessuno dei due candidati, però, ha voluto parlare apertamente dei nomi presi in considerazione per la panchina, anche se alcuni sono comunque usciti. Nonostante l'addio nel 2023, il nome di Roberto Mancini resta sullo sfondo, ma tra le suggestioni più grandi c'è proprio lui: Massimiliano Allegri.

L'attuale allenatore del Milan, in caso di addio ai rossoneri, piace molto e la Nazionale potrebbe rappresentare una tappa ancora mancata nella sua lunga carriera, 'iniziata' al Cagliari nel 2008. C'è però da dire che il suo futuro dipende anche dalla possibile qualificazione in Champions League col Milan. Come già detto in precedenza, in caso di qualificazione, il rinnovo con adeguamento di stipendio sarà automatico, il tutto grazie ad una clausola inserita all'interno del proprio contratto.

Una soluzione che avrebbe un peso economico molto importante. Allegri, però, non è l'unico nome: piace molto anche Pep Guardiola, ormai 'ex allenatore' del Manchester City.

Sul tavolo restano comunque anche altre ulteriori ipotesi: da Antonio Conte, che lascerà il Napoli a fine stagione, fino a Didier Deschamps e Claudio Ranieri. Unica nota negativa, però, è il tempo: a giugno i vari club avranno comunque già pianificato tutto e incastrare un C.T sarà una vera e propria sfida.

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