il 22 giugno sarà la data ufficiale dello scontro, ma entrambi sanno che la parte più delicata è quella di adesso: la scelta del nuovo CT. Attualmente, sulla panchina della Nazionale ad interim c'è Silvio Baldini , allenatore dell'Unger 21 che guiderà la nazionale nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia .

Nessuno dei due candidati, però, ha voluto parlare apertamente dei nomi presi in considerazione per la panchina, anche se alcuni sono comunque usciti. Nonostante l'addio nel 2023, il nome di Roberto Mancini resta sullo sfondo, ma tra le suggestioni più grandi c'è proprio lui: Massimiliano Allegri .

L'attuale allenatore del Milan , in caso di addio ai rossoneri, piace molto e la Nazionale potrebbe rappresentare una tappa ancora mancata nella sua lunga carriera, 'iniziata' al Cagliari nel 2008. C'è però da dire che il suo futuro dipende anche dalla possibile qualificazione in Champions League col Milan. Come già detto in precedenza, in caso di qualificazione, il rinnovo con adeguamento di stipendio sarà automatico, il tutto grazie ad una clausola inserita all'interno del proprio contratto.

Una soluzione che avrebbe un peso economico molto importante. Allegri, però, non è l'unico nome: piace molto anche Pep Guardiola, ormai 'ex allenatore' del Manchester City.

Sul tavolo restano comunque anche altre ulteriori ipotesi: da Antonio Conte, che lascerà il Napoli a fine stagione, fino a Didier Deschamps e Claudio Ranieri. Unica nota negativa, però, è il tempo: a giugno i vari club avranno comunque già pianificato tutto e incastrare un C.T sarà una vera e propria sfida.