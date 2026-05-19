Lo stesso Nkunku, nel post partita, ha dichiarato: "Abbiamo fatto una partita fantastica insieme. Non avevo pressione al momento del rigore; è solo una cosa tecnica che provo sempre in settimana: era importante sfruttare l’occasione»

Parole che fanno trasparire la grande personalità del francese. I numeri, infatti, sono solamente che positivi: nel corso di questa stagione il francese ha segnato tutti e 5 i rigori a lui affidati, mentre nel corso della carriera è riuscito a sbagliare solamente 3 tiri dal dischetto su 20.

Nonostante le svariate panchina in stagione, il rendimento del francese è comunque significativo: nel corso della stagione Nkunku ha collezionato 31 presenze, di cui 14 da titolare, giocando complessivamente 1316 minuti. Il suo bottino? 7 gol e 3 assist, con una media di una rete ogni 188 minuti. Numeri che comunque mettono in evidenzia un rendimento positivo nonostante le varie panchine.

L'uomo dalle reti pesanti — Le sue reti sono arrivate tutte in momenti davvero importanti: oltre il rigore contro il Grifone, Nkunku aveva segnato anche contro Hellas Verona e Fiorentina, oltre il gol in Coppa Italia contro il Lecce ad inizio stagione. Il francese, infatti, è il terzo miglior marcatore della rosa rossonera nonostante abbia giocato meno di Rafael Leao e Christian Pulisic.

I numeri ovviamente non bastano a giustificare il grande investimento fatto sul francese (ben 38 milioni di euro). Le aspettative erano davvero alte e la sua stagione è stata troppo discontinua. Il finale di campionato, però, ha riacceso attorno a lui dei fuocherelli. Allegri, tecnico rossonero, sembra intenzionato a riporre nuovamente la sua fiducia nei confronti del francese anche contro il Cagliari.