PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Nkunku sul rigore: “Non penso alla pressione, faccio come in allenamento”

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Nkunku sul rigore: “Non penso alla pressione, faccio come in allenamento”

Nkunku sul rigore: 'Non penso alla pressione, faccio come in allenamento'
Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ al 90' di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata di Serie A
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ al termine di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Quanta pressione c'era sul rigore? "Abbiamo giocato una bella partita. E' una cosa tecnica, non penso alla pressione, faccio come in allenamento. Troppo importante vincere".

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3 punti per la Champions League. Senza sarebbe un fallimento? "La Champions è uno dei nostri obiettivi. Sarebbe un fallimento non riuscirci".

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