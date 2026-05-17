Nkunku sul rigore: “Non penso alla pressione, faccio come in allenamento”

Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ al 90' di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata di Serie A

Christopher Nkunku , giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ al termine di Genoa-Milan , partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Quanta pressione c'era sul rigore? "Abbiamo giocato una bella partita. E' una cosa tecnica, non penso alla pressione, faccio come in allenamento. Troppo importante vincere".