Zachary Athekame, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ al termine di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
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GENOA-MILAN
Genoa-Milan, Athekame: “Non è stata una partita facile, ma abbiamo vinto”
Zachary Athekame, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ al 90' di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata di Serie A
L'importanza del gol: "Sono contento della vittoria oggi e della squadra. Non è stata una partita facile, ma abbiamo vinto, sono contento".
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