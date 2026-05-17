Genoa-Milan, Athekame: “Non è stata una partita facile, ma abbiamo vinto”

Zachary Athekame , giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ al termine di Genoa-Milan , partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

L'importanza del gol: "Sono contento della vittoria oggi e della squadra. Non è stata una partita facile, ma abbiamo vinto, sono contento".