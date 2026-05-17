PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Genoa-Milan, Athekame: “Non è stata una partita facile, ma abbiamo vinto”

GENOA-MILAN

Genoa-Milan, Athekame: “Non è stata una partita facile, ma abbiamo vinto”

Genoa-Milan, Athekame: 'Non è stata una partita facile, ma abbiamo vinto'
Zachary Athekame, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ al 90' di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata di Serie A
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Zachary Athekame, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ al termine di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

L'importanza del gol: "Sono contento della vittoria oggi e della squadra. Non è stata una partita facile, ma abbiamo vinto, sono contento".

Leggi anche
Nkunku sul rigore: “Non penso alla pressione, faccio come in allenamento”
Genoa-Milan, retroscena Cardinale: ecco cosa ha detto al termine della gara

© RIPRODUZIONE RISERVATA